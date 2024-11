Netflix nas je pripremio za najvrući Božić ikada, imate li već svog favorita?

Netflix je odlučio malo začiniti božićno razdoblje i unijeti malo seksepila u ovogodišnje božićne filmove.

Još malo vremena nedostaje do početka božićnog razdoblja, što ujedno znači i pojavu božićnih filmova na malim ekranima i streaming servisima. Ove godine, Netflix je odlučio malo začiniti stvari te uvesti malo seksepila u božićne avanture.

Netflixova strategija za Božić 2024. pokazala se dosta uspješnom, jer su novi božićni filmovi već izazvali veliki interes publike i u kratkom roku postali najgledaniji sadržaj na ovom streaming divu, a komentiraju se na svim društvenim mrežama.

Ukoliko ste zainteresirani za neki božićni film, a da nije u pitanju "Sam u kući" ili "Čudo u 34. ulici", svakako pogledajte jedan od ovih filmova:

The Merry Gentlemen

Britt Robertson and Chad Michael Murray try to save a small-town performing venue by staging an all-male, Christmas-themed revue in new holiday film The Merry Gentlemen.



You can go ahead and mark your calendar for November 20. pic.twitter.com/YTAZDovRt2 — Netflix (@netflix) October 9, 2024

Hot Frosty

HOT FROSTY is a perfect movie. pic.twitter.com/lD5PEVNRQx — Netflix (@netflix) November 16, 2024

Meet Me Next Christmas

Christina Milian and Devale Ellis star in Meet Me Next Christmas. Premiering November 6!



In pursuit of fairytale romance, Layla races through NYC and recruits the help of a handsome concierge to get the hottest ticket in town: the sold out Pentatonix Christmas Eve Concert. pic.twitter.com/33UzPGPrSN — Netflix (@netflix) October 22, 2024

Our Little Secret

Spending the holidays with an unexpected guest? What could go wrong? OUR LITTLE SECRET premieres November 27 on @netflix pic.twitter.com/Im3If3PQcS — Lindsay Lohan (@lindsaylohan) October 25, 2024

Koji od ovih filmova ste već pogledali? The Merry Gentlemen

Hot Frosty

Meet Me Next Christmas

Our Little Secret The Merry Gentlemen

Hot Frosty

Meet Me Next Christmas

Our Little Secret Ukupno glasova:

