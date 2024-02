Nova transformacija slavne glumice sve je ostavila bez teksta, evo što joj je uspjelo uz pomoć samo tri stvari: "Ovo je nevjerojatno!"

Gillian Anderson za svoj novi film "Scoop" još je jednom pokazala umijeće transformacije, i to uz minimalne rekvizite i pomoć.

Britanska glumica Gillian Anderson iz uloge u ulogu dobiva same pozitivne kritike i pohvale. Sada joj pristižu zahvaljujući najnovijoj, onoj u kojoj utjelovljuje voditeljicu Emily Maitlis u filmu o princu Andrewu, a svi se dodatno dive nevjerojatnoj sličnosti između njih dviju.

Nadolazeća Netflixova drama "Scoop", o sada već ozloglašenom intervjuu između Vojvode od Yorka i BBC-jeve voditeljice Emily, izazvala je brojne reakcije javnosti, a jedna Gillianina transformacija mnogih se dojmila. Nadolazeći film rekreira sporni intervju iz 2019. godine između Emily i osramoćene kraljevske obitelji do najpedantnijeg detalja. Gillian je pripremajući se za svoju ulogu detaljno proučila intervju, kao i prethodne epizode "Newsnighta", kako bi se pripremila za ulogu.

Pogledaji ovo Nekad i sad Scully iz Dosjea X u 56. izgleda bolje nego prije 30 godina kad je glumila u hit-seriji, u haljini dubokog dekoltea sada je sve očarala!

Sam McAlister, poznat kao dogovaratelj intervjua u "Newsnightu", koji je između ostalih uspješno dogovorio i intervju u kojem su vojvodu ispitivali o njegovu prijateljstvu sa seksualnim prijestupnikom Jefferyjem Epsteinom, vidio je Gillian na setu i opisao je kao nevjerojatnu.

"Bilo je kao da sam tamo s Emily, sve u vezi s njom fizički i njezina izvedba savršeno je. Sličnog su intelekta, Emily je vrlo metodična. Jako je naporno radila na svakom intervjuu, i moj dojam o Gillian potpuno je isti. Proučavala je materijal, proučavala je Emily i radila je na tom projektu na intelektualan, kao i na dramatičan način", zaključio je, prenosi Daily Mail.

Kod Gillianine transformacije nije korištena protetika, samo šminka, perika i dobro usvojeni pokreti. Glumici ovo neće biti prvi put da ima karakternu ulogu, prethodno je glumila bivšu premijerku Margaret Thatcher i prvu damu Eleanor Roosevelt.

Transformacije Gillian Anderson su mi: Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Preporuke Zatvarala se sama u mračne i prašnjave prostorije, a sve kako bi ušla u kožu žene koju je mjesecima proučavala

Gillian se proslavila ulogom detektivke Dane Scully u kultnoj seriji "Dosjei X", u kojoj je glumila s Davidom Duchovnyjem, a iako su njihovi likovi bili potpune suprotnosti, pokazali su se kao najbolji tandem za rješavanje misterija. Serija je imala 218 epizoda, a nakon završetka snimanja 2002. godine Duchovny i Anderson izgradili su uspješne glumačke karijere.

I dok je kao Scully njezin zaštitni znak bila crvena kosa, Gillian je danas plavuša i privlači pozornost svojim mladolikim izgledom u 56. godini, ali ne krije da odlazi na tretmane zatezanja lica.

"Bojala sam se da će, kako budem starjela, sve više zaboravljati na mene, da ću postati nevidljiva. I onda sam jednog dana vidjela sebe na ekranu i shvatila da sam se promijenila. To je bila šokantna spoznaja, plakala sam cijeli dan. To je trenutak kada se čovjek treba okrenuti sebi i drugim vrijednostima", ispričala je jednom prilikom glumica, koja je zapažene uloge ostvarila i u serijama "Spolni odgoj", "Pad", "Hanibal" i "Kruna".

Gillian iza sebe ima dva braka. Za dizajnera Clydea Klotza udala se 1994. godine i zajedno su dobili kćer Piper, a razveli su se 1997. Od 2004. do 2006. godine bila je u braku s producentom Julianom Ozanneom, a s bivšim partnerom Markom Griffithsom, s kojim je u vezi bila do 2012. godine, ima dvojicu sinova, Oscara i Felixa. Svoj ljubavni status trenutačno skriva od javnosti, no šuška se da se vratila tvorcu serije "Kruna" Peteru Morganu, s kojim je prekinula 2020. nakon četiri godine veze.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Luce iz Kumova konačno progovorila o vezi s glazbenikom s kojim je povezuju: ''Ljubav se dogodi kad je najmanje očekujete!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Nives objavila svoju fotku iz mladosti, kaže da samu sebe nije prepoznala: ''Bile su mi potrebne tri minute intenzivnog buljenja...''