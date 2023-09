Prošlo je 30 godina otkako su prvi put utjelovili Muldera i Scully, a evo kako danas izgledaju zvijezde kultne serije Dosjei X!

Gillian Anderson i David Duchovny stekli su svjetsku slavu kao Mulder i Scully u seriji "Dosjei X", koja je premijerno prikazana prije 30 godina.

Prošlo je 30 godina otkako je prikazana prva epizoda znanstvenofantastične serije "Dosjei X", koja je do danas stekla kultni status.

Glavni glumci David Duchovny i Gillian Anderson, koji su utjelovili detektivski dvojac Foxda Muldera i Danu Scully, zbog serije su stekli svjetsku slavu, a iako su njihovi likovi bili potpune suprotnosti, pokazali su se kao najbolji tandem za rješavanje misterija.

Scully je kao školovana liječnica i znanstvenica težila čvrstim dokazima i racionalnim objašnjenjima, dok se Mulder vodio pretpostavkom o postojanju nadnaravnih pojava.

Serija je imala 218 epizoda, a nakon završetka snimanja 2002. godine Duchovny i Anderson izgradili su uspješne glumačke karijere.

I dok je kao Scully njezin zaštitni znak bila crvena kosa, Gillian je danas plavuša i privlači pažnju svojim mladolikim izgledom u 56. godini, ali ne krije da odlazi na tretmane zatezanja lica.

"Bojala sam se da će, kako budem starjela, sve više zaboravljati na mene, da ću postati nevidljiva. I onda sam jednog dana vidjela sebe na ekranu i shvatila da sam se promijenila. To je bila šokantna spoznaja. Plakala sam cijeli dan. To je trenutak kada se čovjek treba okrenuti sebi i drugim vrijednostima", ispričala je jednom prilikom glumica koja je zapažene uloge ostvarila i u serijama "Spolni odgoj", "Pad", "Hanibal" i "Kruna".

Gillian iza sebe ima dva braka. Za dizajnera Clydea Klotza udala se 1994. godine i zajedno su dobili kćer Piper, a razveli su se 1997. Od 2004. do 2006. bila je u braku s producentom Julianom Ozanneom, a s bivšim partnerom Markom Griffithsom, s kojim je u vezi bila do 2012. godine, ima dvojicu sinova, Oscara i Felixa.

Svoj ljubavni status trenutačno skriva od javnosti, no šuška se da se vratila tvorcu serije "Kruna" Peteru Morganu, s kojim je prekinula 2020., nakon četiri godine veze.

David je nedavno proslavio 63. rođendan, a glumi se vratio prošle godine, nakon što je prije pet godina odlučio uzeti pauzu te se posvetiti pisanju i pjevanju.

Osim u "Dosjeima X" velik je uspjeh postigao i u seriji "Kalifornikacija" kao Hank Moody.

Danas je u sretnoj vezi s 33 godine mlađom Monique Pendleberry, a prethodno je bio u braku s 56-godišnjom glumicom Téom Leoni od 1997. do 2014. godine. Razišli su se prvi put 2008. godine kada se glumac prijavio u rehabilitacijski centar za liječenje ovisnosti o seksu. Nakon pomirenja 2011. ponovno su se razišli, a razvod je finaliziran 2014. godine. Bivši supružnici zajedno imaju kćer West i sina Kyda.

Duchovny je 2008. godine javno priznao da je ovisan o seksi i da se prijavio u kliniku za odvikavanje, zbog čega su u to vrijeme u medijima nagađalo da je varao suprugu i da se za to razvode, no to nikad nije potvrđeno.

Kako danas izgledaju omiljeni Mulder i Scully, pogledajte u galeriji.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Šuput otkrivena trbuha i okružena dragim ljudima otkrila da ima razlog za slavlje: "Coming soon..."

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Pamtimo ga kao zgodnog detektiva iz serije Inspektor Rex, a danas privlači pažnju neobičnim ljubavnim životom i više ga nije lako prepoznati!