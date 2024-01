Dok su muškarci bili zaluđeni njome, ona je voljela žene, a evo kako izgleda i što radi nakon teškog razdoblja kroz koje je prošla!

Samantha Fox noć je provela iza rešetaka nakon što se pod utjecajem alkohola posvađala s jednim od putnika na letu kojim je i ona trebala putovati.

Britanska pjevačica Samantha Fox našla se u problemima zbog kojih je morala provesti noć u zatvoru nakon incidenta na letu British Airwaysa od Heathrowa do Münchena.

Legendarna 57-godišnja Samantha ukrcala se na let za München kada je navodno upala u pijanu svađu s jednim od putnika, prenosi Daily Mail.

Izvori su za The Sun rekli da je pjevačica prisilila osoblje da okrene avion na pisti i odustane od polijetanja u Londonu te izjurila iz aviona. O tome se potom oglasila i policija, iz koje je potvrđeno da je žena u 50-ima uhićena zbog sumnje da je bila pijana u zrakoplovu i puštena je uz jamčevinu koju mora platiti do ožujka.

Samantha je prema pisanju Daily Maila zbog svega izrazila žaljenje i rekla da surađuje s policijom u istrazi slučaja, i to nakon što je provela noć u zatvoru, a njezini suputnici u hotelu prije nego što su sutradan mogli krenuti na put.

Britanski mediji prenose da se pjevačica i dalje teško nosi s gubitkom mlađe sestre Vanesse, koja je preminula prošle godine u dobi od samo 50 godina, devet dana nakon što je doživjela srčani udar u svom domu. Vanessa je preminula nedugo nakon što je Samantha snimila gostovanje u showu Celebrity MasterChef.

"Vježbala sam za MasterChef dobrih nekoliko tjedana sa svojom sestrom jer je moja sestra bila fantastična kuharica. Uvijek je radila najbolju pastirsku pitu pa smo vježbale zajedno i ja sam to snimila. Ona je moja mlađa sestra i možete je čuti kako mi naređuje i daje upute. Nažalost, izgubila sam sestru netom nakon snimanja MasterChefa. Da, moja pastirska pita recept je moje sestre i još uvijek imam sve njezine lonce. Bit će vrlo ponosna i bila je vrlo ponosna kada sam dobila angažman jer je veliki obožavatelj showa", rekla je svojevremeno Samantha.

Samo mjesec dana prije Vanessine smrti iskreno je progovorila o smrti svoje partnerice Myre Stratton, koja je preminula 2015. godine nakon borbe s rakom. Priznala je da nije htjela pokazati ljudima koliko je bila tužna zbog toga i kako dvije godine nije mogla napisati novu pjesmu.

No nakon što se ponovno zaljubila u svoju novu i sadašnju suprugu Lindu Olsen, bilo je vrijeme i za povratak glazbi.

"Kad je umrla moja bivša partnerica, a s kojom sam bila 16 godina, dvije godine nisam mogla napisati tekst. Jednostavno nisam mogla pisati jer je sve što sam pisala bilo jako tužno i nisam to htjela pokazati ljudima. Bilo mi je jako teško bilo što izdati u to vrijeme i izaći na pozornicu i pretvarati se da sam sretna. Bila sam prilično tužan, ali vrijeme je iscjelitelj, a onda sam upoznala Lindu. U tim godinama nisam mislila da ću ikada više sresti nekoga s kim ću se skrasiti do kraja života, a jesam i sada sam jako sretna", ispričala je Samantha ne dodjeli nagrada ICON za podršku humanitarnoj organizaciji Prost8 za Daily Mail.

Samantha je bila jedna od najpopularnijih zvijezda koje su obilježile 80-e godine, kada je žarila i palila glazbenim top-ljestvicama, no svijet je za nju čuo davnih dana, nakon što je The Sun počeo objavljivati njezine vruće fotografije, a onda je uslijedio i njezin prvi album ''Touch Me'' 1986. godine. Radila je i kao voditeljica, imala je nekoliko uloga u serijama i filmovima, a za njezinim oblinama uzdisali su muškarci diljem svijeta.

Samantha nije imala problema s izlaganjem svog privatnog života javnosti, pa je tako sa svojom prvom partnericom Myrom 2008. godine sudjelovala u showu "Celebrity Wife Swap". Bila je u još nekoliko reality-emisija, no ono što je privlačilo pozornost javnosti nakon što je odustala od modelinga jest njezin odnos s ocem Patrickom Foxom, koji joj je ujedno bio menadžer.

Samantha ga je tužila 1991. godine i unajmila računovođe da otkriju gdje je nestalo više od milijun funti za koje je vjerovala da ih je pronevjerio s njezinih računa. Sud je nakon toga odredio njezinu ocu da joj isplati 363 tisuće funti. Pjevačica i on nisu razgovarali gotovo cijelo desetljeće, a on je 2000. godine preminuo.

Javnost je tijekom godina intrigirao i Samanthin ljubavni život, pogotovo brojne muške obožavatelje koji su uzdisali za njom. Iako je prije imala brojne veze s muškarcima, pokrenula je brojne spekulacije o svojoj seksualnosti krajem 90-ih godina. Kasnije je priznala kako nikada prije svoje partnerice Myre nije bila iskreno zaljubljena u ženu.

"Ljudi govore da sam gej. Jedino što znam je to da sam zaljubljena u svoju menadžericu Myru", rekla je Samantha jednom prilikom. Djevojke su bile u vezi sve do 2015., kada je Stratton u dobi od 60 godina preminula od karcinoma.

Od 2016. godine u vezi je s Norvežankom Lindom Olsen, majkom dvojice sinova koja inače vodi privatan život, i pjevačica je istaknula da joj je drago što nije kao ona u šoubiznisu. Zaručile su se u ožujku 2020. i planirale su vjenčanje u Essexu, no odgodile su ga zbog situacije s koronavirusom pa su se vjenčale 2022. godine.

