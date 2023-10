Evo kako danas izgleda glumica koja je igrala lik Chandlerove majke u ''Prijateljima'', od njega se zauvijek oprostila pomno biranim riječima

Morgan Fairchild, koja je u Prijateljima glumila Chandlerovu majku, oprostila se od kolege glumca u posljednjem intervjuu, zbog jedne ga je stvari nazvala izuzetno hrabrim.

Dok se svijet oprašta od holivudske zvijezde Matthewa Perryja, njegova majka s ekrana Morgan Fairchild gostovala je na CNN-u, gdje je svog bivšeg kolegu opisala kao strašno hrabrog jer je u svojim memoarima javno govorio o svom alkoholizmu i ovisnosti o drogama.

''Mislim da je jedna od najhrabrijih stvari koju je napravio u svojoj karijeri i životu bila izići u javnost s takvim stvarima, napisati ovu knjigu, doprijeti do drugih ljudi, pokušati biti od pomoći drugim ljudima'', rekla je Morgan.

''I to je bila jedna od najsimpatičnijih stvari o njemu, ne samo da je uvijek bio najsmješniji tip u prostoriji i najdomišljatiji te naizgled najsretniji i najsretniji - nego i jedan od najljubaznijih. Budući da sam u životu imala prijatelje i obitelj s problemima ovisnosti, ljude do kojih mi je bilo stalo, znam koliko je to teško za ovisnike, ali i za ljude koji ih vole.''

''Mislila sam da je užasno hrabro od njega što želi da to bude dio njegove ostavštine kao ljudskog bića'', dodala je.

Perry je bio pušač i borio se s alkoholizmom, kao i s ovisnošću o opioidima, ali je tvrdio da je bio čist malo prije nego što se vjeruje da se utopio.

Od 1997. godine pa nadalje glumac je čak 15 puta bio na odvikavanju, a u svojim je memoarima također otkrio da je 2018. godine bio nadomak smrti nakon što mu je debelo crijevo puklo zbog ovisnosti, a liječnici su mu dali tek dva posto šanse za život nakon što je bio priključen na aparate.

Unatoč tome što je godinama skrivao svoje demone od očiju javnosti, Perry je detaljno opisao svoje probleme u svojim memoarima iz 2022., ''Friends, Lovers And The Big Terrible Thing''.

U uvodu je napisao: ''Bok, zovem se Matthew, iako me možda znate pod drugim imenom. Prijatelji me zovu Matty. I trebao bih biti mrtav.''

Inače, Morgan je u Prijateljima glumila Noru Bing, ne pojavljuje se previše u javnosti, a nekoliko se godina borila sa zdravstvenim problemima. Bila je na operaciji nakon što je u prometnoj nesreći 2016. godine ozlijedila kukove, a imala je i zdravstvenih problema uzrokovanih crnom plijesni u svom domu u Los Angelesu, zbog čega se i udebljala. No vratila se normalnom i aktivnom načinu života i danas ponovno glumi.

