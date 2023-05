Sjećate se zgodne mame omiljenog Chandlera? Nije joj bilo lako, ali evo kako danas izgleda i čime se bavi

Morgan Fairchild posljednjih se nekoliko godina borila s ozbiljnim zdravstvenim problemima, no sada je bolje i vratila se poslu.

Američka glumica i jedna od zvijezda serije "Prijatelji" Morgan Fairchild u javnosti se danas rijetko pojavljuje, a sada je otkrila da se prošle godine podvrgla dvjema tajnim zamjenama kuka nakon godina agonije koju je prolazila.

73-godišnja Morgan, koja je u kultnom sitcomu glumila Chandlerovu mamu Noru Bing, u ekskluzivnom je razgovoru za Daily Mail izjavila kako je bila na operaciji nakon što je u prometnoj nesreći 2016. godine ozlijedila kukove, a imala je i zdravstvenih problema uzrokovanih crnom plijesni u njezinom domu u Los Angelesu, zbog čega se i udebljala.

"Prošle godine sam bila na operacijama kukova i osjećam se odlično. Puno hodam i to je jako dobra terapija. Doživjela sam prometnu nesreću 2016. godine u kojoj sam ih ozlijedila", ispričala je.

Dodala je i kako je sretna što se vratila normalnom i aktivnom načinu žiivota i što može ponovno nositi visoke pete. Uz to je uspješno prebrodila još jedan zdravstveni problem do kojeg je došlo jer se u njezinu domu nakupljala crna plijesan unutar zidova.

"Imala sam plijesan u kući od koje sam se jako razboljela pa sam bila na infuzijama i vitaminu C. Jako mi je bilo loše i napuhala sam se kao balon. Stalno sam odlazila liječnicima pokušavajući shvatiti zašto se debljam kad ne jedem puno? Mislila sam da je riječ o menopauzi ili tako nešto. Dakle, to je bio dug put, ali sada odlazim na terapije. Ja sam znanstveni štreber pa istražujem stvari i tražim načine da ostanem zdrava. Što si stariji to više shvaćaš koliko je lako da ti jedna loša stvar uništi život", zaključila je.

Morgan vjeruje i da joj je izbjegavanje iskušenja dobro služilo dok je bila mlađa u svijetu showbusinessa.

"U Hollywoodu imate puno primjera lošeg starenja, a ja sam uvijek pokušavala živjeti čisto i zdravo. Pa mi to pomaže. Nisam pila, pušila i nisam se drogirala. Kad ste mlađi to radite samo zato što mislite da je to dobra ideja. Ali kad ste stariji, vidite druge ljude koji to rade i shvatite da vam je drago što vi niste. Puno tog žestokog partijanja te jako postari", izjavila je.

Morgan se nakon svih problema vratila poslu pojavljujući se u novoj TV seriji, "I'm a Virgo" s Waltonom Gogginsom i već planira jedan novi show za jesen.

