Omiljeni Chandler otkrio kako prepoznati što je točno konzumirao na snimanju "Prijatelja": "Možete pratiti putanju"

Matthew Perry u memoarima otkriva koje je droge i kada koristio na snimanju omiljenih "Prijatelja".

Posrnuli glumac i zvijezda serije "Prijatelji" Matthew Perry iskreno je progovorio o svojoj ovisnosti o drogama i alkoholu u memoarima koji će uskoro ugledati svjetlo dana, u kojima između ostalog otkriva kako gledatelji zapravo mogu prepoznati s kojim se drogama borio dok su gledali omiljenu im seriju.

KVIZ: Prošlo je 26 godina od prve epizode popularnih "Prijatelja". Provjerite koliko ste ju pažljivo pratili

Danas 53-godišnji Matthew glumio je Chandlera Binga u "Prijateljima" od 1994. do 2004., a u to se vrijeme borio s ovisnošću o opijatima, alkoholu i drugim drogama. U svojim nadolazećim memoarima "Friends, Lovers, and Big Terrible Things" kaže da je njegov izgled glavni pokazatelj o čemu je točno bio ovisan u kojem periodu.

"Možete pratiti putanju moje ovisnosti ako pratite moju težinu od sezone do sezone. Kad sam imao viška kilograma to bilo zbog alkohola, kad sam bio mršav, to je bilo zbog tableta. Kad sam imao kozju bradicu, to je bilo zbog puno tableta", izjavio je Matthew pa se čak i našalio na svoj račun.

Od 1997. godine pa nadalje glumac je čak 15 puta bio na odvikavanju, a u svojim je memoarima također otkrio da je 2018. godine bio nadomak smrti nakon što mu je debelo crijevo puklo zbog ovisnosti, jer su mu liječnici dali tek dva posto šanse za život nakon što je bio priključen na aparate.

Perryjevi dugoočekivani memoari izlaze 1. studenog.

