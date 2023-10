Pogledajte nježnu scenu Chandlera i Joeyja koja je ovih dana postala viralna, svi je dijele: "Na ovo će se sad drukčije gledati"

Dirljiva scena između Matta LeBlanca i Matthewa Perryja, kao Joeyja i Chandlera, postala je viralna nakon glumčeve iznenadne smrti.

Kultna scena "Prijatelja" koja prikazuje trenutak nježnosti i pravog prijateljstva između Joeyja i Chandlera postala je viralna nakon smrti Matthewa Perryja te je izmamila suze na lica njihovih obožavatelja.

Omiljeni glumac, koji je glumio Chandlera Binga u svih deset sezona serije, preminuo je iznenada u dobi od 54 godine, u svom domu u Los Angelesu. Brojni mu ljudi iskazuju počast na društvenim mrežama, a velik dio njih dijeli isječke iz serije koji su mu obilježili karijeru.

Jedan korisnik TikToka objavio je scenu iz 16. epizode iz druge sezone serije koja je bila emitirana 1995. godine, "The One Where Joey Moves Out", u kojoj se Chandler i Joey, kojeg je glumio Matt LeBlanc, rastaju nakon što Joey odluči napustiti njihov zajednički stan.

Srceparajuća scena prikazuje najbolje prijatelje kako se nježno grle.

"Ne znam kada ću te ponovno vidjeti", govori Joey Chandleru. "Pa, pretpostavljam večeras u kafiću", odgovara mu on na to.

Dok obojica kimaju i smiju se, Joey na to kaže: "Čuvaj se" prije nego što zatvori vrata, a onda ponovno uleti u stan i zagrli svoga najboljeg prijatelja, koji se nasmiješi i nasloni svoju ruku na Joeyjevu ruku.

"Ovo će se gledati drukčije sad kad ga više nema. Počivaj u miru, Matthew", napisao je uz objavu korisnik TikToka.

Matthew je svoj glumački angažman u kultnoj seriji jednom prilikom opisao kao ludu vožnju na koju se zajedno otputio s Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisom Kudrow, Mattom LeBlancom i Davidom Schwimmerom.

U hit-seriji glumio je u svih deset sezona, sve od 1994. do 2004. godine, a glumio je i u filmovima kao što su "Brak na brzaka" iz 1997. godine, "Ubojica mekog srca" iz 2000. i "Ponovno 17" iz 2009. godine.

