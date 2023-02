Nekad je imao status seks-simbola i ljepuškasto lice, a u starosti se ne zamara više ni time što ima na sebi

Nick Nolte snimljen je pomalo neurednog izgleda na ulicama Malibua, gdje nije mogao izbjeći paparazze.

Legendarni holivudski glumac Nick Nolte snimljen je u ležernoj šetnji i u kupovini na ulicama Malibua, no zbog izdanja u kakvom se pojavio rijetki su ga prepoznali, a oni koji jesu ostali su pomalo rastuženi zbog toga kako izgleda.

Pogledaj i ovo kao djed božićnjak Jedan od nekad najpoželjnijih muškaraca danas je neprepoznatljiv, teško ćete na prvu pogoditi o kome je riječ!

82-godišnji Nick snimljen je u svjetložutoj košulji na kopčanje i zelenim hlačama, s podužom neurednom kosom, a čini se kako više i ne mari previše o tome kako izgleda.

Bilo je to njegovo prvo pojavljivanje nakon nekoliko mjeseci i nakon što je progovorio o napetosti s Juliom Roberts na snimanju filma "Volim nevolje" 1994. godine.

Dvoje glavnih glumaca otprilike je dovršilo polovicu filma, koji je režirao Charles Shyer, kada je Julia opisala Nicka kao potpuno odvratnog u intervjuu za The New York Times, a sada, gotovo 30 godina kasnije, on je progovorio o napetosti između njih i otkrio u kakvom su odnosu danas.

"Od trenutka kada sam ga upoznala na neki način smo jedno drugome zadavali muke i, naravno, idemo jedno drugome na živce. Iako može biti potpuno šarmantan i jako drag, on je također potpuno odvratan. Mrzit će me što to govorim, ali čini se da daje sve od sebe da odbije ljude od sebe. On je faca", izjavila je Julia kada su je pitali o Nickovoj reputaciji grubog muškarca koja ga je pratila.

Nakon što je saznao za tvrdnje svoje kolegice, Nick joj je uzvratio tijekom intervjua za LA Times: "Nije lijepo nekoga nazivati ​​odvratnim, ali ona nije dobra osoba, svi to znaju", izjavio je tada.

Trideset godina kasnije glumac, koji je bio tri puta nominiran za Oscara, prisjetio se svoje navodne svađe iza scene s Julijom dok je promovirao svoj novi film "Rittenhouse Square".

Na pitanje je li se ikada obratio Juliji nakon završetka snimanja filma, Nick je odgovorio da nije, ali i da danas nema više svađe među njima i da je ratna sjekira zakopana.

"Mislim, bilo je apsurdno to kroz što smo prošli. Djelomično je to bila moja krivnja, a malo i njezina. Julia se udala na početku tog filma i to je bila jedna od onih stvari kojima sam jednostavno pogrešno pristupio", ispričao je Nick.

Julia se, naime, upravo tada bila udala za glazbenika Lylea Lovetta, a brak im je na kraju završio razvodom 1995. godine.

"Volim nevolje" kritičari su uvelike ocijenili lošim ocjenama, a konačno razočaranje doživio je i na kinoblagajnama zaradivši samo 61,9 milijuna dolara diljem svijeta, dok je budžet njegova snimanja iznosio 45 milijuna dolara.

