Bio je član hit-benda, a njegova pojava danas jako je rastužila fanove, više ne izgleda kako ga pamtimo

Bivši član One Directiona Louis Tomlinson pojavio se na festivalu u Glastonburyju pa sve šokirao svojim zapuštenim izgledom.

Glazbenik Louis Tomlinson iznenadio je brojne obožavatelje kad se pojavio na Glastonbury festivalu proteklog vikenda.

Na festivalu nije nastupao nego je, uz stotine drugih, došao gledati utakmicu Engleske i Slovačke na Europskom prvenstvu 2024., ali oni koji su ga prepoznali odmah su ga pitali za fotografiju.

No, njegov imidž brojne je rastužio.

Naime, 32-godišnji glazbenik je ostao prepoznatljiv po svojoj dužoj smeđoj kosi, a istu je frizuru nosio od 2010. godine kada se i proslavio s bendom One Direction.

Međutim, sad je na festivalu pokazao sijede pramenove koje ima po cijeloj kosi.

Louis is grey because it is part of the process of life, also because he has hair not like other bald men or those who paint their hair to deny any trace of aging 🤷🏼‍♀️

My man is getting more SEXY pic.twitter.com/tUq3ojgXHS