Prije 16 godina bio je jedan od omiljenih domaćih voditelja, a onda mu se preko noći potpuno promijenio život!

Ivica Kovačević se 2007. družio s Miom Kovačić na otvorenju jedne parfumerije u Zagrebu, a godinu dana kasnije život mu se u potpunosti promijenio.

Voditeljica Mia Kovačić (40) jedno je od omiljenih lica Nove TV i na ekranima je prisutna već dugi niz godina, a oduvijek je bila i rado viđena gošća na svečanim događanjima.

Sada su se pojavile njezine fotografije z 2007. godine, s otvorenja jedne parfumerije u Zagrebu, koje je okupilo brojne poznate Hrvate.

Mia se na događaju družila s Ivicom Kovačevićem, koji je u to vrijeme također bio poznato voditeljsko lice. No samo godinu dana kasnije, napravio je potpuni životni zaokret.

Nekoć poznati novinar, glumac i plesač, 2008. godine na lotu je osvojio zelenu kartu zbog čega je na vrhuncu karijere odlučio napustiti Hrvatsku i odseliti u New York, gdje danas živi američki san.

Osim adrese, promijenio je i ime pa se sada zove Ivica Marc, a u Americi se uspješno bavi glumom i ostvario je uloge u serijama "Jessica Jones" i "Nasljeđe" te u filmovima "Ukleta vožnja" i "Kaviar".

"Bilo je dosta teško, ali ja imam cilj, uvijek nastojim u životu imati cilj pa mi na putu k tom cilju ništa nije teško", prisjetio se Ivica svojeg novog početka u emisiji In Magazin, a tom prilikom je otkrio da mu je ostvarenje dječačkog sna bilo raditi s Radom Šerbedžijom.

"Ja se sjećam Rade Šerbedžije kad sam bio klinac i samo gledajući ga, naučio sam puno o glumi, odnosu na setu i kriterijima. Oduševilo me jer Rade i nakon svih tih godina još uvijek nastoji naći ono neko savršenstvo, ne dopušta propuste", istaknuo je.

Ivica je danas i profesor.

"To je neki novi korak u mom životu. Vlasnice studija uočile su moj potencijal za pomaganje drugim glumcima i onda su mi ponudile da probam s jednim ili dva sata, i to me jako veseli. Najvažnije je što to me to učinilo i boljim glumcem", ispričao je Ivica u In Magazinu, a dodao je i da bi volio opet raditi nešto na hrvatskom.

Kako Ivica danas izgleda i koliko se promijenio u 16 godina, pogledajte u galeriji.

