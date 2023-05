Lana Jurčević u pripijenoj haljini pokazala zamamne atribute: ''Ti nikad u svom životu nisi bolje izgledala!''

Lana Jurčević održala je koncert u Opatiji, na kojem se pojavila u zamamnoj haljini i pokupila brojne komplimente na račun prirodne ljepote.

Pjevačica Lana Jurčević održala je koncert za buduće liječnike i liječnice u Opatiji bajnoj, čime se pohvalila na svom profilu na Instagramu, a zapjevala je u seksepilnom izdanju.

38-godišnja Lana za tu je priliku obukla pripijenu ljubičastu haljinu u kojoj je naglasila duboki dekolte, s kojeg nije bilo lako skinuti pogled.

"E kad je atmosfera vatrena od prve sekunde! Bal medicinara, Opatija, bilo je top! Hvala što ste nas zvali i što ste nas natjerali da sviramo i one najstarije pjesme, od Preboli me do Najbolja glumica, Kopija pa nadalje.. Woohooo! Bar sad imam tonu budućih doktora koji će me liječit kad budem stara baba", napisala je Lana uz objavu.

"Kraljica", "Ti, Lana, nisi u svom životu nikad bolje izgledala", "Predobro izgledaš", "Uvijek lijepa i srdačna", "Lijepa Lana", "Koja prirodna ljepotica", pohvalili su je pratitelji u komentarima.

Lanina glazbena karijera traje već 20 godina, a posljednjih godina posvetila se svom poduzetničkom pothvatu i tvrtki La Piel, ali još uvijek slovi za jednu od omiljenih hrvatskih pjevačica i slaba je točka mnogim muškarcima koji je prate još od njezinih najranijih dana na sceni.

