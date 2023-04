Lana Jurčević o privatnom životu i dečku s kojim je šest godina: ''Mi se tješimo, ajde samo da ovo posložimo...''

Lana Jurčević se, uz pjevanje, okrenula i poduzetništvu. Prirodnom kozmetikom zagovara stvarnu ljepotu i žensku snagu te katkad otvara goruća pitanja. A glazba kao da je bila na čekanju. No stiglo je vrijeme da nakon gotovo tri godine snimi nešto novo. O svemu je razgovarala s Lanom Samaržijom za In magazin.

Nakon pjesama na engleskom jeziku, s kojima se pozicionirala na inozemne top ljestvice uz svjetske izvođače, povratak na glazbenu scenu zaslužio je biti na hrvatskom. Prošle su gotovo tri godine od Lanine posljednje pjesme.

''Ja ću uvijek potpisat da radim pjesme, da nastupam, da putujem, da radim pjesme, da budem kreativna, da budem ovdje, na ovom mjestu'', govori Lana.

U njezinim ladicama mnogo je pjesama koji još čekaju na objavu, a ova je čekala čak 10 godina:

''Čekala je očito ovu 2023. Baš sam si neki dan razmišljala da li bi ja to tada iznijela na ovaj način? Apsolutno ne. Potpuno druga energija, drugačija ja, puno nekako sigurnija u sebe, hrabrija i snažnija za zauzet drugačije stavove'', kaže.

I Lana je bila u nekoj potpuno drugoj životnoj situaciji. Točno u ovo vrijeme prije deset godina prekinula je jednu vezu i uživala singl status:

''Pa prije 10 godina nisam znala što je tipično muški. Haha, sad već negdje znam, ali dobro, sad će to bi malo kao joj ne sve muške stavljaš u istu ladicu, naravno da ne, ali uvijek mora bit malo safta za napisat pjesmu'', kaže.

Danas je u sretnoj vezi s Filipom Kratofilom. Posljednjih 6 godine s njim se i voli i radi, jer iza njezine prirodne kozmetike stoje zajedno. On, kaže Lana, nikako nije tipičan muškarac:

''A gle ne bi bio moj da je tipično muško'', kaže.

I možda im katkad, kaže, nedostaje vrijeme za štošta što bi zajedno htjeli, no odluke su uvijek zajedničke!

''Jednostavno u ovoj fazi, voljela bih ti reć da imam taj privatni dio života, al on je siroček taj dio života mi je stvarno na kapaljku. Ali mi se tješimo – ajde samo da ovo posložimo pa ćemo onda'', kaže Lana.

Balansirati glazbu, showbiznis i poduzetništo itekako je zahtjevno:

''S pozornice u skladište, iz skladišta na pozornicu, al to fakat je taj moj dvorstruki paralelni život koji vodim, ali meni je dan stavrno ispunjen, od prve do zadnje sekunde u danu, a kad ću se odmoriti i da li ću se odmoriti to ćemo vidjeti'', kaže.

A s najavom neke nove, hrabrije i drugačije Lane, stigla je i mala promjena imidža:

''Hvala svima koji su me usporedili s Monicom Belucci. Ja sam zapravo shvatila da ja sličim mojoj mami, ona je cijeli život bila prepoznatljiva po šiškama i dugačkoj kosi'', kaže Lana.

Lanina karijera traje već 20 godina i ''Tipično muški'' sada ulazi u već dobro poznati repertoar, koji njezina publika itekako voli:

''Nastupi nikad nisu stali ali s jednom ovom novom energijom, i svim što želim izbacit iz sebe, sve ove godine, mislim da će biti jako zanimljivih stvari, nastupa, projekata. Ideja i svašta'', zaključila je.

Prema svemu sudeći, pred Lanom je još jedna uspješna godina!

