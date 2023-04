Sjećate se našeg poznatog voditelja Ivice Kovačevića? Život mu se 2007. u potpunosti promijenio, a više se tako i ne zove!

Nekoć poznati novinar, glumac i plesač Ivica Kovačević prije petnaest godina na vrhuncu karijere napustio je Hrvatsku. Na lotu je osvojio zelenu kartu i odselio se u New York. Čime se danas bavi nekoć poznato TV lice, doznala je Ana Vela za IN magazin.

Poznatom TV voditelju Ivici Kovačeviću život se u potpunosti promijenio. Danas mu je ime Ivica Marc, bavi se glumom, živi u New Yorku, ali unatoč svim tim novostima šarm je još uvijek isti.

U Ameriku je otišao na vrhuncu karijere. Je li bilo teško ostaviti sve, obitelj, prijatelje?

''Jest, ali meni je trebala promjena, ja volim promjene. I trebali su mi novi izazovi i neke nove stvari, trebala mi je najviše širina, to me uzbuđivalo i veselilo'', otkrio je Ivica.

Do preokreta u njegovu životu došlo je nakon što je na lotu dobio jednu od najtraženijih useljeničkih viza na svijetu. Dobitak je jednak jackpotu.

''Vjerujem da je sreća jedan od faktora za uspjeh u životu. Treba biti uporan, treba biti snalažljiv, ali sreća je isto bitan faktor.

A njega je ona uistinu pratila. Trenutačno čeka rezultate audicija za dvije hit-serije, glumio je u serijama "Jessica Jones" i "Nasljeđe" te u filmovima "Ukleta vožnja" i "Kaviar".

Glumio je s Radom Šerbedžijom, kakvo je to iskustvo?

''Meni je to bilo ostvarenje dječačkog sna jer ja se sjećam Rade Šerbedžije kad sam bio klinac i samo gledajući ga, naučio sam puno o glumi, odnosu na setu i kriterijima. Oduševilo me jer Rade i nakon svih tih godina još uvijek nastoji naći ono neko savršenstvo, ne dopušta propuste'', ispričao je.

''Ovo zadnje što sam radio s Adamom Sandlerom također me impresioniralo. I s njim je bio poseban užitak raditi jer je isto perfekcionist, a posebno me oduševilo to što jako puno improvizira'', objasnio je Ivica.

Put do uspjeha nije bio lagan, kako je to izgledalo počinjati novi život u tridesetima iz početka, bez ikakvog sustava, potpore?

''Bilo je dosta teško, ali ja imam cilj, uvijek nastojim u životu imati cilj pa mi na putu k tom cilju ništa nije teško'', kaže.

Ivica je danas i profesor.

''To je neki novi korak u mom životu. Vlasnice studija uočile su moj potencijal za pomaganje drugim glumcima i onda su mi ponudile da probam s jednim ili dva sata, i to me jako veseli. Najvažnije je što to me to učinilo i boljim glumcem'', rekao je, a dodao je i da bi volio opet raditi nešto na hrvatskom.

''Jednog dana, a kad će taj dan doći, to ćemo vidjeti'', zaključio je Ivica.

