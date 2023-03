Pogledajte kako je Jelena Perčin izgledala prije 17 godina i dva razvoda, njezin drugi muž tada je još bio maloljetan

Pojavile su se fotografije Jelene Perčin iz 2006. godine, kada joj je bilo samo 25 godina.

Glumica Jelena Perčin (42) na sceni je prisutna od ranih 2000-ih i iza nje su brojne filmske, kazališne i televizijske uloge.

Lijepa glumica od početka karijere plijeni pažnju i svojom pojavom, a sada su se pojavile njezine fotografije iz 2006. godine. Jelena je tada snimljena na prvom izdanju Rokaj Festa, koji se održavao na zagrebačkoj Šalati, a društvo joj je pravila prijateljica.

Na fotografijama starim 17 godina Jelenu nije teško prepoznati jer se do danas jako malo promijenila i svojim mladolikim izgledom ne prestaje izazivati čuđenje.

Ono čime je pak posljednjih mjeseci plijenila najviše pažnje je razvod od devet godina mlađeg kolege Momčila Otaševića.

"Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju, pa neću ni o rastavi. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece. Od prijatelja sam dobila bezuvjetnu podršku. Moj intimni krug je sa mnom cijeli život i jako se dobro poznajemo i vjerujemo si. Svi su znali da odluku nisam donijela slučajno. Ljubav je užasno nepredvidiva. Ono što smatram da ljubav jest nisam još doživjela. Naime, dok god je ego jači od emocije, mislim da to nije ljubav, nego iluzija ljubavi. Niti iz jednog svog odnosa nisam otišla, a da se nisam dala do kraja. Zbog toga je sve i bolnije, ali ne mogu drugačije postupiti. To je lutrija i na njoj sam uglavnom gubila", otkrila je Jelena za Gloriju početkom siječnja i tako potvrdila višemjesečna šuškanja.

Jelena i Momčilo zbližili su se na setu serije "Zora dubrovačka" 2013. godine, a prijateljstvo je preraslo u ljubav kada su zajedno snimali seriju "Kud puklo da puklo" 2016. godine. Vjenčali su se u tajnosti 2018. godine, a intimna ceremonija održala se u njegovoj rodnoj Crnoj Gori. Iste godine dobili su kćerkicu Mašu, a krajem studenog 2020. dobili su i sina Jakšu.

Jelena iza sebe ima i brak sa zagrebačkim ugostiteljem Kristijanom Babićem, za kojeg se udala 2008. godine. Zajedno su dobili kćer Lotu, a šuškanja o njihovim bračnim problemima počela su kada je Jelena snimala seriju "Na granici" i kada se nagađalo da je na setu zaiskrilo između nje i kolege Ivana Hercega. Razveli su se 2011. godine, a Jelena je kasnije otkrila da su ostali u dobrim odnosima.

Nakon razvoda Jelenu se povezivalo s još nekim poznatim Hrvatima, no glumica je sve navode uporno demantirala.

Jelenine fotografije iz prošlosti pogledajte u galeriji.

