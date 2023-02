Jelena Perčin nakon razvoda niže vrhunske uloge, a glumica Lana Barić na premijeri zabljesnula u outfitu od samo sto kuna

Brojna lica iz društvenog i političkog života nisu propustila zvjezdanu premijeru u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu. S čak dvije odigrane uloge u drami "Ubojstvo", lijepa Jelena Perčin pokazala je da je rad najbolja terapija za teške trenutke koje proživljava. Njezina kolegica Lana Barić otkrila je za IN magazin da je za svoj svečani outfit potrošila tek sto kuna. Tko se sve pojavio na premijeri, pogledajte u prilogu IN magazina!

Nije lako glumcima kada im nakon premijere za koju se pripremaju mjesecima ulete novinari s milijun pitanja. Osobito nakon teške drame koja tjera na razmišljanje.

''Iako možda zvuči pomalo mazohistički, ima nešto i u tome kad gledate nešto što vas rastuži ili natjera na razmišljanje'', govori Tara Thaller.

''Kad vidiš što te možda tjera na neku vrstu preispitivanja, automatski te tjera i da napreduješ i da rasteš kao osoba'', dodao je Filip Vidović.



''Moram priznati da mi je kazalište nešto draže od kina jer je životnije i čak i u lošoj predstavi možeš nešto dobro pronaći'', smatra Mia Kovačić.

Barbara Vicković priznala je da i nakon 30 godina rada ima tremu.

''Ako nemam tremu, znači da nešto nije u redu'', kaže.

''Nekad se malo bolje nosim s tim, nekad malo gore, to je uvijek lutrija, kako će me odnijeti taj dan'', kaže Jelena Perčin.



''Ako nemate odgovornost, nemate ni tremu. Trema je poticaj, nešto pozitivno, dodatak adrenalina, više uzbuđenja koje želite prenijeti'', govori Dragan Despot.

Dugogodišnji nacionalni prvak i jedan od najnagrađivanijih glumaca u skladnom je braku s našom glumačkom divom Anjom Šovagović Despot.

''Slažemo se jer razumijemo jedno drugo, zato jer se bavimo istim poslom i jer volimo taj posao koji radimo. Zapravo su nam najkonstruktivniji razgovori o predstavama, filmovima, seriji, glumi, umjetnosti. Lijepo je kad imate doma nekoga s kime to možete podijeliti do kraja, a kome to nije dosadno, tko uživa u tome'', govori Dragan Despot.



I mlade talentirane glumačke naraštaje muči trema.

''Pogotovo sad kad su mi dali zadatak da imam čast govoriti na ovoj sceni tako da sam bio jako uzbuđen zbog svega ovoga'', kaže Lovro Juraga.

Tara Thaller blistala je u stajlingu, upotpunjenim ružom koju joj je poklonio suprug.

''Mislim da svatko treba težiti tome da bude džentlmen i džentlwoman, tu karakteristiku cijenim i kod muškaraca i kod žena. I ja nastojim biti džentlwoman prema drugima'', rekla je Tara.

Kako uz minimalno ulaganje postići maksimalan efekt, zna zgodna Lana Barić.

''Ovo košta sto kuna, ova suknja-odijelo, pristupačno je. I ne da mi se više investirati previše novca u odjeću. Obučem se kako se osjećam, a sad se osjećam baš dobro da se mogu pokazati'', zaključila je Lana Barić.

Za bezvremensku i danas sve rjeđu prirodnu ljepotu naše uspješne glumice Jelene Perčin teško je pronaći prave riječi. Zablistala je u elegantnom izdanju i s lica nije skidala osmijeh.

''Večeras iz uloge u ulogu. Nije mi prvi put, intenzivno smo radili, na knap su te presvlake i to je najveća frka, ali zapravo smo bili uvježbani'', kaže Jelena Perčin.

Uostalom, baciti se na posao kada prolazite kroz teško životno razdoblje provjerena je formula.

''Rad je dobra terapija, ali ja mislim da je najbolja terapija rad na sebi. Mislim da je to nužno te je potrebno da se tu održava neki kontinuitet'', zaključila je Jelena Perčin.

Dramu ''Ubojstvo'' u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu možete pogledati tijekom veljače i ožujka.

