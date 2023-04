Čini se kao da se godinama nije promijenila, no fotografije Danijele Martinović iz 2008. dokazuju drugačije!

Pojavile su se fotografije Danijele Martinović iz 2008. godine na kojima izgleda znatno drugačije nego danas.

Pjevačica Danijela Martinović (51) na domaćoj glazbenoj sceni prisutna je još od devedesetih, a jedna je od onih žena za koju se često kaže da je od početka karijere ostala ista.

No njezine fotografije iz 2008. godine dokazuju da se s godinama ipak promijenila.

Danijela je tada sudjelovala u humanitarnoj akciji za kupnju medicinskog uređaja za jedinicu intenzivnog dječjeg odjela KBC-a Split - Firule, u sklopu koncerta "Za mrvu ljubavi", a zbog stepenasto ošišane kose s kratkim šiškama i upadljivog srebrnog make-upa djelovala je čak i starije nego danas.

U to je vrijeme bila u vezi s Petrom Grašom koju su započeli u tajnosti malo nakon njezina razvoda od Marka Perkovića Thompsona 1998. godine, a prekinuli su u proljeće prošle godine.

Grašo je nedugo nakon prekida potvrdio vezu s Hanom Huljić, njome se u međuvremenu oženio, a dobili su i kćerkicu Albu.

Danijela je početkom ove godine otkrila da i ona ponovo ljubi, a sreću je pronašla s policijskim inspektorom Josipom Plavićem, koji je nenadano ušetao u njezin život.

"To je nekako zaista neobična priča cijela bila. Meni su prije godinu dana na internetu ukrali identitet. Ja sam kontaktirala svoju odvjetnicu jer sam se prvi put susrela s takvim iskustvom i rekla sam: 'Pogledaj, molim te, što se s tim radi.' Ona je rekla: 'Danijela, mi to moramo prijaviti.' Ona je to prijavila i moj slučaj je došao Josipu na stol i eto. Ja vjerujem da se sve događa u pravo vrijeme", ispričala je pjevačica za IN magazin.

Kako je Danijela Martinović izgledala prije 15 godina i koliko se otad promijenila, pogledajte u našoj galeriji.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sonja Kovač pola milijuna ljudi počastila fotkama u seksi donjem rublju: "Instagram gori!''

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 inMagazin Lana Jurčević o privatnom životu i dečku s kojim je šest godina: ''Mi se tješimo, ajde samo da ovo posložimo...''