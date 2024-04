Sjećate se Sabrine male vještice i njene ekipe iz hit-serije? 90-ih se nije propuštala, a evo kako glumci danas izgledaju!

Američka serija "Sabrina mala vještica" bila je jedna od najpopularnijih tijekom 90-ih godina čijih se epizoda mnogi i danas sjećaju.

Kultni sitcom pratio je život tinejdžerice vještice Sabrine Spellman koja je pohađala srednju školu i istovremeno se suočavala sa svojim alternativnim životom i čarobnim moćima. Serija je prvi put prikazana u rujnu 1996. godine i emitirala se sedam sezona, snimljene su impresivne 163 epizode prije nego što je završila u travnju 2003. godine.

Glumica Melissa Joan Hart glumila je glavnu ulogu Sabrine, a pridružile su joj se njezine voljene tete s kojima je živjela, Hilda koju je glumila Caroline Rhea te Zelda koju je utjelovila Beth Broderick. Glumačka postava također je uključivala Sabrininu voljenu mačku koja priča Salema, a kojoj je glas posudio Nick Bakay, i naravno njezinog ljupkog zaljubljenog dečka Harveyja, kojeg je glumi Nate Richert dok je joj je glavna suparnica bila Libby koju je glumica Jenne Leigh Green.

Od završetka njezina emitiranja prošla je 21 godina, a mi smo istražili gdje je glumačka ekipa danas i kako izgleda.

Samo tri mjeseca nakon završetka serije, danas 47-godišnja Melissa Joan Heart se vjenčala s Markom Wilkersonom. i par je dobio tri sina rođena 2006., 2008. i 2012. godine. Melissa je nakon serije sudjelovala u "Plesu sa zvijezdama" 2009. godine i nastavila je svoju glumačku karijeru glumeći seriji "Melissa & Joey" od 2010. do 2015. godine, a snimila je i filmove "Holiday in Handcuffs", "Nine Dead" i "No Good Nick".

64-godišnji Nick Backay nije samo dao glas omiljenom liku obožavatelja - drskom mačku Salemu, već je radio i kao pisac u seriji. Nakon završetka serije svoje je vještine iskoristio i na serijama "Paul Blart: Mall Cop", "Zookeeper", "Dva i pol muškarca", "Mladi Sheldon" i "Mom".

Omiljena zvijezda teta Hilda, odnosno 60-godišnja Caroline Rhea, nakon serije se okrenula stand-up komediji, a njezina joj je popularnost donijela čak i vlastiti talk show na i bila je voditeljica emisije "Biggest Loser" od 2004. do 2006. godine. 2020. godine reprizirala je svoju ulogu Hilde koja je odglumila u dvije epizode ponovnog pokretanja "The Chilling Adventures of Sabrina", a što se privatnog života tiče s bivšim je kolegom i komičarem Costakijem Economopoulosom 2008. godine dobila kćer.

Danas 65-godišnja Beth Broderick je nakon "Sabrine" također glumila u nekoliko filmova i TV serija. Njezin repertoar uključuje naslove kao što su "Timber Falls", "Lost" i "Under the Dome". Uz Melissu je ponovno glumila 2014. u seriji "Melissa & Joey", a također je reprizirala svoju ulogu Zelde u dvije epizode "Chilling Adventures Of Sabrina" na Netflixu 2020. godine.

Izvan svijeta glume Beth je osnovala Momentum, organizaciju sa sjedištem u New Yorku koja pomaže oboljelima od AIDS-a. Može se pohvaliti i da je napisala tri drame, "A Cup of Joe", "Wonderland" i "Literatti", a udana je za Scotta Paettyja od 2005. godine.

45-godišnji Nate Richert je glumio u četiri filma nakon završetka "Sabrine", a onda se 2006. godine odlučio povući iz glumačkog života. Sada radi kao pjevač i tekstopisac i u sretnom je braku sa svojom suprugom Malorie Felt s kojom se vjenčao 2019. godine.

Danas 49-godišnja Jenna Leigh Green nastavila se baviti vještičjim temama jer je nakon završetka serije dobila ulogu u hit-mjuziklu "Wicked". Nastavila je glumiti i na Broadwayu gdje je ostvarila uspješnu kazališnu karijeru, a uz to se pojavila u nekoliko filmova i TV emisija uključujući naslove kao što su "You Again", "Skin" i "The Loudest Voice".

Kako ekipa danas izgleda pogledajte u našoj galeriji.

