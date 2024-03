Sjećate se nećaka Tonyja Soprana? Gledali smo ga u još jednoj hit-seriji u kojoj ga nije bilo lako prepoznati!

Michael Imperioli utjelovio je Christophera Moltisantija u "Obitelj Soprano", a ostvario je i jednu od glavnih uloga u seriji "Bijeli lotus".

Glumac Michael Imperioli (57) proslavio se u kultnoj mafijaškoj seriji "Obitelj Soprano" u kojoj je utjelovio nećaka Tonyja Soprana, Christophera Moltisantija.

Serija koja se snimala od 1999. do 2007. godine Michaelu je donijela čak pet nominacija za nagradu Emmy za najboljeg sporednog glumca, koju je 2004. i osvojio.

Michael je i prije uloge koja ga je proslavila glumio u brojnim filmovima, uključujući kriminalističku dramu "Dobri momci" iz 1991. i akcijsku komediju "Zločesti dečki" iz 1995. godine. Nakon "Sopranosa" nastavio je glumiti u filmovima i serijama, jedno se vrijeme posvetio i glazbi sa svojim bendom Zopa, a 2021. godine ostvario je još jednu zapaženu ulogu u drugoj sezoni HBO-ove nagrađivane uspješnice "Bijeli lotus".

Imperioli je u seriji utjelovio Dominica Di Grassa, a i za tu je ulogu bio nominiran za Emmyja. No mnogi obožavatelji "Bijelog lotusa" u seriji nisu prepoznali zvijezdu "Sopranosa", s obzirom na to da je s godinama potpuno posijedio, a vrijeme je ostavilo traga i na njegovu licu.

Ove godine je i debitirao na Broadwayu u predstavi "An Enemy of the People".

Što se tiče njegova privatnog života, glumac je od 1999. godine u sretnom braku s ruskom dizajnericom interijera Victorijom Imperioli, s kojom ima i troje djece. Zanimljivo je spomenuti i kako je Michael dugogodišnji vegetarijanac, a 2008. godine postao je budist.

