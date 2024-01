Imala je samo 16 godina kada se pojavila kao razmažena ljepotica u kultnoj seriji pa se suočila s teškom dijagnozom, a evo kako danas izgleda!

Jamie-Lynn Sigler proslavila se ulogom Meadow Soprano u kultnoj seriji "The Sopranos" koja je prvi put prikazana prije 25 godina.

Američku glumnicu Jamie-Lynn Sigler šira publika imala je prilike najbolje upoznati u kultnoj seriji "The Sopranos" u kojoj smo ju gledali kao Meadow Soprano, razmaženu i pametnu kći glavnog lika Tonya i njegove žene Carmele Soprano.

Danas 42-godišnja Jamie-Lynn postala je zvijezda i nakon Sopranosa pojavila se u drugim serijama i filmovima, ali sa samo 20 godina suočila se s ozbiljnom dijagnozom multiple skleroze koja joj je promijenila život.

Glumom i pjevanjem bavi se od svoje sedme godine, a započela je u regionalnom kazalištu u New Yorku i od tada je glumila u više od dvadesetak kazališnih predstava uključujući "Annie", "Čarobnjak iz Oza", "The Sound", "The Wiz" i "Gypsy".

2001. godine otputila se na turneju u produkciji Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina II. s predstavom "Pepeljuga", glumeći glavnu ulogu nasuprot Earthi Kitt. Jamie je ubrzo nakon toga debitirala i na Broadwayu glumeći Belle u Disneyevoj produkciji "Ljepotica i zvijer" i to sve od listopada 2002. do veljače 2003.

Za ulogu Meadow Soprano u hvaljenoj HBO-ovoj seriji bila je i nagrađena pa je 1999. i 2000. godine dobila nagradu Hollywood Reporter Young Star za najbolju mladu glumicu u dramskoj televizijskoj seriji, a dobitnica je i nagrade SAG za najbolju glumačku postavu.

Jamie je također glumila bivšu holivudsku madam Heidi Fleiss u filmu "Call Me: The Rise and Fall of Heidi Fleiss, "Extreme Dating", a mnogi su je zapazili i u glazbenom spotu za singl Mariah Carey, "Through the Rain".

U kasnim 90-ima i za vrijeme snimanja "Sopranosa" borila se s poremećajem prehrane, a 2002. godine objavila je autobiografiju "Wise Girl" koja je oduševila kritičare.

Jamie se uz to kao mlada djevojka suočila s ozbiljnim zdravstvenim problemima, nakon što je na snimanju filma "Priče o logorskoj vatri" ostala paralizirana od struka prema dolje i liječnici su mislili da se radi o lajmskoj bolesti, no pokazalo se da je ipak riječ o multiploj sklerozi, s kojom se hrabro nosila i oporavak joj je dao novi pogled na život i glumački posao s kojim se i danas bavi.

2003. godine vjenčala se za A.J.-a DiScalu te je s njime u braku provela dvije godine, a 2016. godine rekla je da Cutteru Dyksteru, s kojim je dobila dvoje djece.

