Sjećate se Mone iz kultnih "Prijatelja"? Evo kako izgleda 21 godinu kasnije i čime se bavi, ovih je dana sretnija no ikad prije!

Bonnie Somerville proslavila se ulogom u seriji "Prijatelji" u kojoj je glumila Rossovu djevojku Monu, a ovih se dana i udala po prvi put u životu.

Američa glumica i pjevačica Bonnie Somerville, koju smo gledali i u "Prijateljima", udala se za svog dečka Davea McClaina na romantičnom vjenčanju, na jednom ranču u Kaliforniji.

49-godišnja Bonnie, koja je glumila Monu u kultnom sitcomu, jednom je prilikom izjavila da nikada nije povjerovala u srodne duše, ali bilo je to prije nego što je upoznala Davea putem aplikacije za spojeve Bumble, nakon čega je uskoro shvatila da je on ljubav njezina života.

"Nisam dugo koristila aplikaciju i nikad se nisam prijavila. Snimala sam i pokazivala kolegi kako funkcioniraju aplikacije za spojeve i slučajno sam vidjela poruku da se neki tip želi upoznati sa mnom.

"Imala sam deset minuta da mu odgovorim, a bilo je to tako slučajno jer da se nisam prijavila da pokažem to svom prijatelju, nikad ga ne bih upoznala! Vidjela sam njegov osmijeh i rekla da ću ga dodati. Slali smo si poruke, zatim smo prešli razgovore od sat i pol, a nakon što sam se vratila u Los Angeles, izašli smo na prvi spoj i to je bilo to! Odmah sam znala da je on taj", ispričala je Bonnie za People.

Par se upoznao dva tjedna prije karantene 2020. godine, a najviše ih je povezala njihova zajednička ljubav prema glazbi i nastupima. Prije toga je jednom prilikom rekla kako je prihvatila i pomirila se s činjenicom da možda nikada neće pronaći ljubav, ali sada vjeruje u pravu ljubav i smatra da nikada nije kasno za nju.

"Kada upoznaš nekoga kasnije u životu, pogotovo u četrdesetima, mislim da više cijeniš što to znači. Oboje puno toga proživjeli, Dave je prije bio oženjen. I mislim da u našim godinama, barem što se mene tiče, jer sam prošla puno toga u životu, cijenim ovo više nego što bih prije. I vrlo jasno znam što želim i trebam, tako da nema gubljenja vremena. Oboje smo jednostavno znali. Zaručili smo se nakon osam mjeseci. Bilo je jednostavno i ispravno", pojasnila je.

Bonnie je do oltara došetala uz glazbu iz njezinog omiljenog filma, "Out Of Africa" uz pratnju Daveove sestre koja je vodila ceremoniju, a njega su do oltara dopratile njegove dvije kćeri. ća

Inače, Bonnie se proslavila gostujućom ulogom u osmoj sezoni "Prijatelja" u kojoj je glumila Monu, djevojku Rossa Gellera, kojeg je utjelovio David Schwimmer. Osim toga glumila je detektivku Lauru Murphy u "NYPD Blue" od 2004. do 2005. godine, drami "Code Black" od 2015. do 2016, a 2020. godine snimila je i tri epizode serije "Blue Bloods.

