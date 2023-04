Sjećate se Charlie iz "Prijatelja"? Bila je prva tamnoputa osoba u seriji, a evo kako izgleda 20 godina nakon što je utjelovila Rossovu djevojku

Aisha Tyler prisjetila se vremena kada je u "Prijatelji" glumila lik Charlie Wheeler te je otkrila da je obožavatelji serije još uvijek prepoznaju na ulici.

Američka glumica Aisha Tyler javnosti je najpoznatija po ulozi doktorice Charlie Wheeler u kultnoj humorističnoj seriji "Prijatelji".

U seriji je prvo kratko izlazila s Joeyiem, no zatim je postala Rossova ozbiljna djevojka, a i danas se rado prisjeća te uloge koju je prvi put utjelovila prije gotovo 20 godina.

Sada je u razgovoru za Entertainment Tonight priznala kako je bila prestravljena uoči svoje prve epizode iako su, kako je naglasila, svi bili jako ljubazni prema njoj i priredili su joj toplu dobrodošlicu.

"Koljena su mi klecala. Bila sam toliko šokirana da se cijelo vrijeme na setu moglo čuti kako mi zubi cvokoću", prisjetila se glumica, a otkrila je i kako ju je tada utješio Mathhew Perry, koji je glumio Chandlera.

"Na kraju epizode izašli smo i naklonili se publici, a kada smo otišli iza pozornice Mathhew Perry mi je rekao: 'Pripremi se na to da će ti se život promijeniti'. To je bilo jako slatko i baš lijepo za čuti nekome tko je prestravljen i samo se trudi ne popiškiti od straha", ispričala je.

Dodala je i kako je Perry bio u pravu, jer su "Prijatelji" već tada bili najpopularnija televizijska serija.

"Ponekad zasta ne znate što će vam donijeti neki posao i kako će vam promijeniti život. Ne znate hoće li nešto biti hit, čak ni hoće li uopće biti dobro. No kada sam dobila ulogu u 'Prijateljima' znala sam da je to velika stvar", istaknula je.

Prije audicije, Tyler je pogledala sve dotadašnje epizode serije i smatrala se velikom obožavateljicom.

"Kada sam ušetala na set pogledala sam kroz prozor kako bih vidjela golog tipa koji živi u zgradi preko puta", prisjetila se. "Srećom, tamo je samo bio hodnik", dodala je kroz smijeh.

Otkrila je i koja joj je omiljena rečenica iz serije.

"Doslovno sam nekidan nekome vikala iz automobila: 'Bili smo na pauzi!'", kazala je.

Obožavatelji serije je i danas uspoređuju s likom koji je utjelovila.

"Ljudi mi na ulici i dalje znaju vikati 'Charlie, Charlie', dok me neki jednostavno oslovljavaju kao 'crnkinju iz Prijatelja'", otkrila je.

Kada se Tyler pridružila postavi serije, bila je jedini i prvi lik tamne puti.

"Znala sam da je to novost u seriji, i to je bilo zaista važno. Serija dotad nije prikazivala realističan život Manhattana", izjavila je Aisha jednom prilikom, no unatoč tim kritikama, ostala je fan serije i sretna je što je mogla biti dio nje.

Tylor trenutno glumi u seriji "The Last Thing He Told Me" koja će se od 14. travnja emitirati na streaming servisu Apple TV+, a kako danas izgleda i koliko se promijenila od vremena kada je glumila u "Prijateljima", pogledajte u galeriji.

