Pogledajte dirljivi susret Jennifer Aniston i glumice iz "Prijatelja" nakon skoro 30 godina, sjećate se koji je lik glumila?

Jennifer Aniston i Mae Whitman susrele su se nakon gotovo 30 godina otkako su glumile u seriji "Prijatelji".

Jennifer Aniston gostovala je u emisiji "Live With Kelly And Ryan" u New Yorku, gdje je promovirala svoj novi film "Slučajni detektivi 2", a usput joj se dogodio i jedan zanimljivi susret.

54-godišnja Jennifer susrela se licem u lice s djevojkom koja je blistala od radosti zbog njihova ponovnog susreta, a koju mnogi nisu prepoznali na prvi pogled, pa čak ni ona sama.

Riječ je o 34-godišnjoj Mae Whitman, koja je imala malu ulogu u kultnim "Prijateljima", u kojima je i Jennifer glumila, a većina njezinih scena snimljena je s Davidom Schwimmerom, koji je glumio Rossa.

Bilo je to u desetoj epizodi treće sezone, koja se zvala "The One Where Rachel Quits".

Mae je glumila Sarah, izviđačicu koju je Ross slučajno srušio niz stepenice.

"Ross slučajno slomi nogu djevojčice i pokušava joj pomoći prodati kutije kolačića, što ponovno stvara Monicinu fiksaciju iz djetinjstva. Rachel daje otkaz na poslu u Central Perku, a Joeyjeva prodaja božićnog drvca u sukobu je s Phoebeinim načelima", stoji u službenom sinopsisu serije koji opisuje scenu u kojoj se ona pojavljuje.

Mae je imala samo osam godina kada se pojavila u hit-seriji, a Jennifer joj je ostala u posebno lijepom sjećanju.

"Bila sam u Prijateljima. Glumila sam djevojku koja je srušena niz stepenice s kolačićima Girl Scout", otkrila je Mae Jenifer.

"O moj Bože!" odgovorila joj je Jennifer primajući je istog trena za ruke.

Mae je zahvalila Jennifer što je bila ljubazna prema njoj kada je tek počinjala svoju glumačku karijeru.

"Samo sam te htjela pozdraviti jer si bila tako ljubazna prema meni. Bila je to moja omiljena serija i stvarno ste učinili da se osjećam kao da sam dio glumačke postave. I bila si tako ljubazna i zagrlila si me. Hvala, uvijek je taj zagrljaj ostao sa mnom", rekla joj je Mae.

"Tako mi je drago što si dobro", poručila joj je Jennifer, koju je taj susret nakon gotovo 30 godina jako dirnuo.

"Mislim da sam imala osam godina. Javili su mi da sam dobila ulogu u Prijateljima, a to je bila moja omiljena serija u to vrijeme. Zašto je osmogodišnjakinja voljela Prijatelje, ne mogu vam reći, ali našla sam tamo nešto s čime sam se mogla povezati. I sjećam se da je Jen bila tako ljubazna prema meni, učinila je da se osjećam kao da sam dio glumačke ekipe i tako se dobro brinula za mene da sam histerično plakala kad se snimanje završilo. I napravila sam joj božićni ukras s njezinim imenom. Tada sam je prvi put vidjela", ispričala je Mae u emisiji.

Uloga u "Prijateljima" nije joj bila prvo glumačko iskustvo. Glumiti je počela 1994. godine u filmu s Meg Ryan "Kad muškarac voli ženu", nakon čega je uslijedio "Zbogom, ljubavi" iz 1995. i uloga u "Degree of Guilt". 1996. radila je na dva velika filma - "Dan neovisnosti" s Willom Smithom i "Jednog lijepog dana" s Michelle Pfeiffer i Georgeom Clooneyjem.

Ostale zapažene uloge ostvarila je u "Uvijek postoji nada" sa Sandrom Bullock 1998. i u "Knjizi o džungli" iz 2003. godine, a pojavila se i u "State of Grace", "Fillmore!", "Uvod u anatomiju", "Zakon i red", "Hitna služba" i "CSI", "Good Girls", "Obiteljski čovjek" i "The Owl House", a najnovija je ona u seriji "Up Here".

