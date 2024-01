Možete li vjerovati da je od ovih prizora prošlo već 15 godina? "U početku ne možeš ni sanjat da će to toliko dugo trajati!"

Ekipa IN magazina proslavila je 15. rođendan, a na zabavu su pozvali i starijeg punoljetnog brata - Dnevnik Nove TV.

Za zabavu na ekranima Nove TV već je 15 godina zadužen i zaslužan IN magazin.

"Kao da je jučer to bilo i da je jučer to krenulo. Ali kad gledam, priče, kad gledam, stajlinge, ljude, situacije, onda shvatim da je prošao neki period vremena, ali evo ja sam sretna jer u početku ne možeš ni sanjat da će to toliko dugo trajati", rekla je voditeljica IN Magazina Mia Kovačić u prilogu Dnevnika Nove TV.

Uz urednice i voditeljice, ekipa IN magazina ima 18 novinara.

"Došla sam u IN magazin iz Dnevnika i moram priznati ima jedna velika prednost kada radite u IN magazinu, a to to što kada dođete na snimanje svi vam se obraduju jer to su jako lijepe priče", govori kroz smijeh Ana Vela, novinarka IN magazina.

Na pitanja naših kolega redovito odgovaraju i domaće i strane zvijezde.

"Zadnje što pamtim je intervju ekskluzivni s Hanom Huljić koji je imao odličan odjek, gdje je prvi put progovorila o vjenčanju s Petrom Grašom i o malenoj Albi", prisjetio se novinar IN magazina Gordan Vasilj.

Opustiti neku poznatu osobu i nije tako jednostavno.

"Mislim da je formula kod nas ta da ne pretjerujemo, da više manje smo prijatelji, tj. 'prijatelji', u dobrom odnosu sa svim tim zvijezdama, da znaju da nećemo izvrnut njihove riječi, da smo uvijek tu da njih podržimo s njihovim novim albumima, filmovima, predstavama", smatra Ivana Nanut, dnevna urednica IN magazina.

"Koliko god to sve izgleda ležerno i zabavno iza svega toga je veliki rad", ističe Ana Vela.

Koji je na kraju i nagrađen.

"IN Magazin sadrži sve što je lijepo i to je ono što ljudi kod nas vole, mi nemamo žutila, nemamo nešto loše, naravno iznosimo sve priče kakve jesu, neke su sretne, neke su manje, ali u principu smo uvijek tu za ljude", priča Renata Končić Minea, voditeljica IN magazina.

"Ostao je nekakav žar, to ti je meni uvijek drago jer svaki teren kao da ti je prvi i to je ono na što sam evo ponosna", govori novinarka IN magazina Dijana Kardum.

IN magazin nije samo zabava, već je i inspiracija. Redovito donose i praktične savjete, pa i u rubrici Kuhanje je IN.

"Komentari su svakakvi - hvala vam što ste vratili mast na televiziju, hvala vam što donosite recepte iz raznih dijelova svijeta, što kuhate ekonomično", priča Sandra Rončević, kuharica u rubrici Kuhanje je IN.

Jer je kao i uvijek - gledatelj na prvom mjestu.

"Duboko vjerujem da će i u budućnosti IN Magazin biti sigurna destinacija za naše gledatelje, a to je mjesto u kojem život postaje priča", poručuje Ivana Mandić, glavna urednica IN magazina.

Možemo samo reći - čestitamo!

