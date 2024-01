Pogledajte kako su domaće zvijezde izgledale prije 15 godina kada je naš IN Magazin započeo s emitiranjem!

A sada idemo 15 godina unatrag. Istražili smo kako su najveće domaće zvijezde izgledale kada je IN Magazin počeo s emitiranjem. Maja Šuput, Petar Grašo, Jelena Rozga, Grdović, Indira i ostali imali su potpuno drugačiji imidž, a iz današnje perspektive neki su outifiti i pomalo smiješni. Transformacije zvijezda donosi naš Davor Garić.

Televizijska arhiva skriva nebrojene bisere iz života bogatih i slavnih, pa tako i naša. Transformacije, čini se, showbizzerima su u opisu posla. To dobro zna Maja Šuput. Prije 15 godina bili smo na snimanju videospota za njezinu pjesmu ''Ljubi me''. Izgledala je nešto drugačije.



''Kao da drugi nisu drukčije izgledali! Iako se slažem da sam ja izgledala drukčije, ali opet, pogledajte ljudi svoje slike prije 20 godina, niste izgledali tako. Danas, ako ništa drugo, pobijeliš zube'', komentirala je Maja Šuput.



Nema sumnje da se mijenjaju izvana, no što je s energijom iznutra?!

Danijela pršti od energije, a ni kod Grdovića se očito ništa nije promijenilo.



A tko je prepoznao Lanu Jurčević - petica iz zalaganja! Indira je prije 15 godina uskočila u kombinezon ukrašen kristalima. Prošla je transformacija da im se ne zna broj, no zarazni osmijeh je konstanta.



''Bilo je tu svega, crne kose, crvene kose, smeđe kose, perika, i evo sad ova plava koja je nekako najduže'', komentirala je Indira Levak.



Brkovi ili, bolje rečeno, brčine i prije 15 su godina krasili lica obojice frontmena Leta 3, a Halidovu osmijehu i sarajevskom šarmu godine ne mogu ništa. Marko Grubnić je tada izgledao drugačije.



Grašo je privatno živio neki potpuno drugačiji život, no strast na pozornici je ista.



Severina - bila i ostala - jedna i jedina.



Medijskim je stupcima tada harala i Tina Katanić.



Jole nas je na početku emitiranja IN Magazina ugostio u svojem domu. Od tada se mnogo toga promijenilo i u našoj emisiji i u njegovu životu.



''Nakupilo se puno pjesama, nakupilo se puno iskustava, turneja.

Djece! Djece, naravno. Do toga nisam ni došao. Puno kilometara, puno albuma, puno pjesama, puno lijepih stvari i naravno ono što je najbitnije obitelj i zdravlje, došla je i supruga i četvero djece'', sumirao je Jole.



Tony Cetinski možda je dobio koju sijedu, no hitovi ne blijede.

Škoro je bio vjeran svojem glazbenom izričaju, ali nabacio i smeđi ''kožnjak''. Najseksi baka Balkana blistala je u maloj crnoj haljini.



Pejaković i njegove Čerge jednostavno su vječni. A ovako je prije 15 godina izgledala i zvučala Jelena Rozga.



Evo njezina savjeta za uspjeh i sreću u svim životnim fazama.



''Mala Jelena, srednja Jelena i ova sad Jelena, ali uvijek voli jednog, samo jednog, a to sam ja!'', zaključila je.



Svako vrijeme nosi svoje zakone i pravila, a što nas čeka i kako ćemo izgledati za sljedećih 15 godina, bolje da ni ne razmišljamo. Uživajmo u ovom trenutku pa kako bude.

