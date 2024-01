Holivudska krema pred kamerama IN Magazina: 15 godina najekskluzivnijih trenutaka!

Ekipa In magazina posljednjih 15 godina pokrivala je neke od najznačajnijih crvenih tepiha, a pred mikrofon In Magazina stale su najveće svjetske zvijezde. Neke su rado pokazale svoje znanje o Hrvatskoj, druge otvorile dušu ili nas nasmijale do suza. Vodimo vas kroz pregled najekskluzivnijih trenutaka ove kultne emisije.

Čine se tako grandioznima i nedostižnima, no ne i pred kamerama In magazina. U posljednjih 15 godina pred njih su priveli sve najveće face inozemne scene, pa je tako mikrofon Nove TV završio pred brojnim kako figurativnim, tako i stvarnim, velikim ''njuškama''.



''Pa postoji jedan bejzbolski izraz, imate mnogo pogodaka, nisu svi nužno optrčavanja ali postoji popriličan postotak uspjeha kod mojih filmova. Ponosim se prosječnim filmom koji sam snimio, a mogu se ponositi njime'', bio je odgovor Michaeal Douglasa na pitanje na što je najponosniji.



''Hvala na pozivu, ovo je moj prvi talk-show u Hrvatskoj. Uzbudljivo'', izjavila je Tamara Ecclestone pred kamerama In Magazina.



''Proveo sam ovdje 9 mjeseci tako da sam dobro upoznat s gradom, mogu vam preporučiti restoran ako vam treba'', izjavio je George Clooney.



''Dio pripreme za film bilo je savjetovanje s vašim sinom Madoxom?

On je zainteresiran za 2. svjetski rat pa mu je to bilo zanimljivo no to je ipak nešto čime se bavi njegov tata pa nije cool'', rekao je Brad Pitt.



S koliko god zvijezda, na kojoj god strani svijeta razgovarali, u jedno smo se uvjerili uvijek i iznova, holivudske zvijezde ne mogu odoljeti Hrvatskoj.

Svijet je spreman čuti vas kako pjevate ponovno.

''Puno hvala Hrvatska! Voljet ću vas zauvijek'', najavio je Pierce Brosnan.



''Dubrovnik je prelijep. Zahvalan sam što sam tu. Na odmoru sam s obitelji i ovdje provodimo predivne trenutke'', bio je komentar Harrisona Forda.



''Grad je prekrasan. Vrlo su ljubazni'', izjavio je Danny Glover.



''Bili smo u dvorcu, u muzeju i vidjeli povijest grada. I povijest stvaranja Hrvatske. Gdje je bila daleko u povijesti a gdje je danas'', otkrio je Kiaran Hinds.

No nisu samo ljepote lijepe naše, te koje su s nogu oborile holivudske šarmere jer na kraju dana i zvijezde su samo ljudi koji se izvan setova bore s vrlo „normalnim“ problemima, poput gubitka kilograma.



''Hrana je bila poput droge. Drago mi je da napokon mogu kupovati odjeću u normalnoj trgovini a ne da moram ići u specijalne trgovine koje prodaju platno za padobrane'', priznao je John Goodman pred našim kamerama.

Ili pak slatkih roditeljskih muka.



''Voli glumiti u školskim predstavama, ali biti u filmu je velika stvar za njega ali jako ga je mučilo hoće li biti plaćen, hoće li dobiti novac. Rekao sam mu radiš ovo zbog ljubavi prema umjetnosti ili radi novca'', rekao je Josh Duhamel.

Odgovorio je da želi biti plaćen. Mali je motiviran zaradom.

Vjerujemo kako ćemo vas i idućih 15 častiti ovakvim ekskluzivnim trenucima, kojih će, nadamo se sve više biti i na domaćem terenu.



''Jako su me srdačno primili. Sjećanje koje je ostalo je da se želim vratiti'', odgovorio je Robbie Williams na pitanje kako pamti Zagreb.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Hana Huljić objavila prvu obiteljsku fotografiju s Grašom i malenom Albom pa sve rastopila: "Vrijeme leti, ona već šeta!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Severina se javila iz zračne luke, evo kamo se uputila dok njezin slučaj drma Hrvatsku: "Ja ne bježim od nikoga!"