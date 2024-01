IN Magazin slavi jubilarni 15. rođendan, pogledajte zašto ova ekipa ima itekako razloga biti ponosna!

Upravo su zahvaljujući vjernosti gledatelja redovito u vrhu najgledanijih lifestyle i showbizz emisija. U ovom prilogu putujući kroz petnaest godina avantura, smijeha, ali i pokoje suze, možete vidjeti zašto je svih ovih godina ekipa In magazina ponosna. Ne propustite ovo nevjerojatno putovanje kroz prošlost, sadašnjost i budućnost In Magazina. Jer iza svake emisije krije se priča, a iza svake priče - avantura koja čeka biti otkrivena.

Znate kako se kaže – mladost, ludost. E pa upravo tako. In magazin je svoju priču započeo 2009. Dnevna showbizz emisija u zemlji u kojoj nema baš toliko showa, a ispravite nas ako griješimo, čini se, ni previše businessa. I mic po mic, emisiju po emisiju, prateći svima dobro poznata lica, ali i stvarajući nova, stigli smo do superlativa.

''Ja bih to usporedila s učenjem vožnje bicikla - krenete pomalo nesigurno, imate nekoliko skretanja u nepoznato, ali to se sve događa uz puno smijeha i entuzijazma, a onda odjednom provozite, možete i bez ruku i počnete uživati u svemu'', izjavila je Ivana Mandić, urednica IN Magazina.



Najgledanija, najdugovječnija, najbolja, najšarenija i svakako najzanimljivija showbizz emisija, pisali su o nama u ovih naših petnaest, ne samo u Hrvatskoj, već i šire. Pa kako ne bismo bili ponosni.

''Ja obožavam In magazin'', priznala je Alka Vuica.



''Zanimljivi su mi prilozi, vidim puno svojih kolega za koje nemam pojma gdje su, što rade'', govori Senna M.

''Vrlo dobra informativna emisija o showbizzu koju ja s užitkom gledam'', dodao je Miro Ungar.



A evo koje bi trenutke urednica Ivana Mandić istaknula kao one najposebnije ili najznačajnije:

''To su prvenstveno svi oni trenuci s kojima smo prvenstveno s gledateljima dijelili i smijeh i ponos i tugu i suze, pa evo'', ako baš moram izdvojiti konkretno - svi smo bili jako ponosni u trenucima kad je Hrvatska na Svjetskom prvenstvu osvojila srebro, svi smo zajedno plakali kad je otišao veliki Oliver Dragojević ili Aki Rahimovski. To su neki trenuci koje ćemo svi vjerojatno pamtiti dok nas ima'', govori Ivana.



Redakcija je u tih petnaest rasla. Ne samo da su dobivali nove članove, već su i postojeći dobivali pojačanja. Tako je u malu, dobro uigranu ekipu, kroz 15 godina stiglo 40 bebica. Zajedno smo prolazili grčeve, nespavanja, školske muke, pubertet, prve simpatije i evo nas, gotovo na pragu punoljetnosti. Pa kako ne bismo bili ponosni.

''Zajedništvo je ključna stvar u svakoj redakciji, svi mi moramo funkcionirati poput jednog dobro uštimanog orkestra, a orkestar se kako svi znamo sastoji od različitih instrumenata, no zajedno oni moraju proizvoditi jednu ugodnu melodiju'', dodala je Ivana.



Nažalost, nije se uvijek slavilo. Bilo je tu razvoda, bolesti, operacija, pa čak i tužnih rastanaka. Oprostili smo se od predivnog Vedrana Buljubašića, za kojeg se čak i izreka dobar kao kruh, čini nedovoljno dobrom. Mirno nam spavaj, naš anđele. No bez obzira na to koliko nam je bilo teško, vi ipak niste ostali uskraćeni za dozu lijepih vijesti, uz koje se opuštate nakon napornog dana. Pa kako ne bismo bili ponosni.

''Drago mi je da to traje i da ćete trajati bar još 115 godina'', zaključio je Ivan Dečak.



In magazin krenuo je s emitiranjem 26. siječnja 2009. Sreća, ali i uzbuđenje, nakon što je naša beba krenula u TV odiseju bila je neopisiva. Iza ekipe In magazina su brojni kolegiji na kojima su 'brusili' sadržaj, trudeći se donijeti vam sve informacije, zanimljivosti i priče koje diraju u srce. Trudili su se biti aktualni, svježi, ne zazirući od različitih metoda pomlađivanja. Rezultati nisu izostali. Kako je rasla gledanost, osjećali su odgovornost biti još bolji, pružiti vam još bolji sadržaj. Sa željom da tako bude i u budućnosti, kako ne bismo bili ponosni.

''Planovi su nam veliki, ali tajna je u iznenađenjima, pa ovaj put neću biti konkretna i detaljna, ali sigurna sam da ćemo u domove naših vjernih gledatelja nastaviti unositi dozu smijeha, zabave, opuštanja, ali i inspiracije'', zaključila je urednica In magazina.



Uvijek je bilo inspirativno zaviriti u tuđa dvorište pa mirno možemo tvrditi da s ovih naših 15, dostojanstveno nosimo titulu pravog gloabetrottera. Nema tog kutka planeta u koji ekipa In magazina nije zavirila.



Penjali su se na najviše vrhove, šetali su mondenim okupljalištima, svjetskim metropolama, penjali se na neka od najvećih postignuća svjetske arhitekture, išli biblijskim stopama, istraživali egzotične zemlje, a katkad i manje poznate države koje su se znale pokazati pravim neizbrušenim dijamantima.



A onda je stiglo vrijeme kada su nam u svakodnevnoj uporabi bile riječi pandemija, koronavirus i novo normalno. Ne ponovilo se! Ali i u ta zahtjevna vremena uspjeli su funkcionirati i u moru loših vijesti biti tračak optimizma. Pa kako ne bismo bili ponosni.



Danas In magazin slavi, ali se ne opušta. Ima još puno 'lipih stvari u ovoj našoj butizi', a vi ste u nju uvijek dobrodošli. Uostalom, uz nas ste od prvog dana. Hvala vam na pozornosti. Zbog nje smo ponosni.

''Dragi naši gledatelji, hvala vam na ovih 15 godina ukazanog povjerenja, hvala vam što nas pratite iz dana u dan, hvala vam što ste bili s nama u raznim trenucima uz smijeh, smijeh, radost, tugu, hvala vam što sve dijelite s nama, a mi ćemo se i dalje truditi otvarati nove horizonte i nadam se da ćete nas i dalje primati u svoje domove i nositi nas u srcu'', poručila je urednicaIn magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

