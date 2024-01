Prepoznajete li djevojčicu s fotografije? Danas je jedna od najvećih hrvatskih zvijezda!

Doris Dragović objavila je fotografiju iz djetinjstva uz koju se prisjetila i savjeta koji joj je dala mama.

Pjevačica Doris Dragović na sceni je prisutna više od 40 godina i opravdano slovi za jednu od naših najvećih glazbenih diva.

Sada je obožavatelje obradovala jednom svojom fotografijom iz djetinjstva uz koju se prisjetila i savjeta koji joj je dala mama.

"Kada sam bila dijete mama me učila 'Ćerce, nije važno šta ti je reka, nego tko ti je reka'. Od čovjeka do čovjeka razlikuje se upućena riječ. I to je cijela mudrost!" napisala je Doris.

"Uvijek najljepša", "Predivna i u dječjoj dobi", "Prelijepa", pisali su joj obožavatelji ispod fotografije.

Iza Doris je još jedna uspješna godina u kojoj je, među ostalim, dvije večeri zaredom napunila Arenu Zagreb te je završila na drugom mjestu najprodavanijih domaćih koncerata.

Još Dorisinih fotografija iz mlađih dana poglredajte u galeriji.

