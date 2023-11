Doris Dragović drugi dan zaredom oduševila prepunu zagrebačku Arenu, a bila je raspoložena i za pošalicu: "Ajte leć..."

Doris Dragović održala je drugi koncert zaredom u Areni Zagreb.

Ima nešto u tome kada se spoje glazbena diva Doris Dragović i njezina publika koja je drugu večer zaredom neumorno pjevala i plesala. Trosatni koncert započeo je uz navedeni hit, ali nije bio dovoljan da se izreda sve što se nanizalo u bogatoj karijeri.

"Hvala što ste odabrali večeras biti upravo ovdje - to mi je beskrajno važno i zato vam sto puta hvala što sam večeras to baš ja! Pjevajte punim srcem s nama jer to je ono što ste mi donijeli na dar", poručila je Doris.

Prepuna zagrebačka Arena orila se uz stihove "Dajem ti srce", "Krivi ljudi", "Malo mi za sriću triba", "Zemlja i stina", "Ni riči",... Na repertoaru se našao i najnoviji hit "Sve smo mogli imat". Neki su iz publike zaslužili i posebne pohvale vidno raspoložene Doris.

"Vidite da ima moje generacije, nismo još hop, nema veze, nećemo mi dugo još, ali pustite vi nas, dok nas ima, mi ćemo si lepo popevati", našalila se i dodala: "Ajte leć, sutra vam je radni dan..."

Sa svojim gitaristom Darkom Bozanićem, koji s njom svira već trideset godina izvela je "Baklje ivanjske" uz pratnju klavijaturista Filipa Medića. Kao i noć ranije, prisjetila se pokojnog kolege Jasmina Stavrosa, a stihovi njegove pjesme "Umoran" dirali su ravno u srce.

"Tužno je kada nas netko napusti i ode s ovoga svijeta, ali je utješno i lijepo da iza njega ostanu pjesme. On je bio čarobnjak fešte, a ja ću u tome duhu pokušati zapjevati", rekla je Doris.

Bila je ovo druga večer puna emocija, prožeta dobrom glazbom, ali i stajlingom. Doris je oduševila odjevnim kreacijama koje je kroz večer izmjenjivala, a za koje je zaslužna poznata splitska dizajnerica Anamarija Asanović.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Zbog ove djevojčice u Supertalentu se opet plakalo, morate poslušati što je to bilo vrijedno zlatnog gumba: ''Da netko s toliko duše pjeva o Hrvatskoj...''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Halid Bešlić gradi kuću u Hrvatskoj, evo koje mjestašce mu je posebno priraslo srcu: "Neće biti ekstra luksuzna vila, tu je mir i Sarajevo je blizu"