Halid Bešlić gradi kuću u Hrvatskoj, evo koje mjestašce mu je posebno priraslo srcu: "Neće biti ekstra luksuzna vila, tu je mir i Sarajevo je blizu"

Halid Bešlić gradi kuću na Pelješecu, točnije u opčini Drače.

Nije nikakva tajna da se bosanskohercegovački pjevač Halid Bešlić i Hrvatska posebno vole, a on je sada kod nas odlučio sagraditi kući i to u općini Drače na poluotoku Pelješcu.

"Kupio sam parcelu od prijatelja odnosno njegove kćeri, koja ima firmu i ona gradi kompleks od 12 kuća. Sve je kupljeno već s građevinskom dozvolom. To neće biti ekstra luksuzna vila nego kuća od 170 kvadrata. Svakako ću imati bazen pred kućom. Vjerujem da će biti gotova iduće godine, ne znam hoću li uspjeti do ljeta. Vidjet ćemo. Odlučio sam se za to mjesto zbog mira, ljepote i blizine Sarajevu", ispričao je Halid za 24 sata.

Halid je upravo u Dračama odmarao nakon što je bio na operaciji stenta u Sarajevu prošle godine, a nakon koje je promijenio i neke životne navike.

''Dobro je. Poslije tog stenta najvrijednije živim otkad znam za sebe. Nema kafana, nema izlazaka, nije to što ja neću nego je valjda došlo vrijeme. Naviknuo sam da idem kući i našao sam sebe u nekim drugim stvarima pa mi kafana više nije toliko primarna ko prije. Prije život bez kafane nije značio ništa'', priznao je za IN magazin.

