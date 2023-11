Doris Dragović pokazala je zašto ni nakon četiri desetljeća karijere ne silazi s vrha, a evo čija joj je potpora najveći dar: ''Rekla bih, to je krunski''

Mjesecima unaprijed rasprodan koncert Doris Dragović ispunio je sva očekivanja. Zagrebačka Arena u dva dana nastupa bila je pretijesna za sve njezine obožavatelje koji su uglas pjevali bezvremenske hitove. Našoj je Dorotei Filipaj prije nastupa za In magazin je otkrila čija potpora iz publike joj je najvažnija, ali i tko joj je najveći kritičar.

''Čini mi se da je to nešto čak i izvan pjesme, mislim da tu je neka struja. Struji struja, nek čudna, lijepa, prekrasna'', tim je riječima glazbena diva Doris Dragović opisala svoj doživljaj na koncertu u zagrebačkoj Areni. U dva dana nastupa, više od 36 tisuća ljudi pjevalo je uglas njezine najveće hitove. A ona je ponovno dokazala da ni nakon četiri desetljeća karijere ne silazi s vrha.

Suprug Mario njezin je vjerni suputnik na svim nastupima, pa tako i na ovom. Sin Borna bio je spriječen zbog obveza, no Doris kaže - njegova potpora najveći joj je dar.



''Apsloutno, apsolutno je. I njegova podrška mi je nešto, rekla bih, krunski'', rekla je Doris.

62-godišnja pjevačica vrijeme provodi u studiju, radeći na novim pjesmama. Prve osobe koje ih imaju priliku čuti su upravo njih dvojica.



''Prvi tko će od njih dvojice, a i prvi općenito najčešće, čuti nešto novo je suprug. On je kritičar veliki, on prati'', kaže Doris.

No najveći je kritičar sama sebi.



''Kad svi kažu da je odlično, ja sam još uvijek očajna. Ja sam još uvijek u nekom premišljanju, možda bih ipak moglo ovo, nešto, koncert, pjesma, aranžman. Tako da ja uglavnom, kad je studio u pitanju, ja još uvijek ponavljam, ovi su svi zaspali valjda, ono, ne mogu'', priznaje.

Jedan od najvažnijih trenutaka njezine duge karijere svakako je nastup prije četiri godine, također u zagrebačkoj Areni, kojeg se rado sjeti.



''Ja nekako još mjesecima poslije toga nisam dolazila sebi, to je bilo nešto izuzetno na sto načina. Od topline koja je cijelo vrijeme strujala, koju sam na dar dobila, bukvalno do ljudi koji su gorili sa mnom do snage koju sam do zadnje kapi dala od sebe... ne znam riječi kojima bi to opisala, ali to nosim zaključano u srcu za sva vremena'', rekla je.

Svoje srce, glas i ljubav ponovno će podijeliti sa splitskom publikom, koju će uvesti u novu 2024. godinu.



''Nisam nikada nastupala u Splitu, samostalni koncert na splitskoj rivi i to me jako veseli. Neka su vremena u svijetu gadna pa mi je drago da ovaj moj poziv omogućava da velikom broju ljudi zaželim nešto, pa evo i sad koristim ovu priliku da svim vašim gledateljima zaželim sve dobro, sav blagoslov i sve što im treba u Novoj godini'', poručila je.

