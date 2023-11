Lidija Bačić ovu pogrešku u krevetu ne bi oprostila niti jednom muškarcu: "Pa bila bih sigurno u šoku. Stalo bi sve!"

Lidija Bačić gostovala je u ''Paprenim kuglicama'' Davora Garića i iskreno odgovarala na prilično paprena pitanja.

Lidija Bačić u "Paprenim kuglicama" iskreno je odgovorila na poprilično škakljiva pitanja pa je tako otkrila bi li oprostila partnerovu nevjeru, bi li mogla biti u vezi s frajerom koji ne želi gužvati plahte prije braka, zašto bi dečku odmah rekla ''zbogom'' i zašto su Splićanke ''najlipše žene na svitu''.

Lidija se odmah u startu suočila s pravim paprenim pitanjem pa priznala koliko joj puta joj je policajac oprostio prekršaj i nije naplatio kaznu.

"Nekad mi oproste, vozim malo preko ograničenja na autoputu, to mi oproste nekad, ali nekad ne, nije baš da opraštaju! Nema zezancije s našom policijom! Ja onda kažem ''E, nećete se slikat! Nema slike!'', našalila se Lidija.

Lidija je česta tema medija i čula je sigurno već puno tračeva o sebi, a evo smatra li da su veće trač babe muškarci ili žene?

"Pa ja iako sam žena, moram reć i dalje da su žene, pa ne znam nisam nikad čula neke trač rubrike kod mukaraca", zaključila je.

Lidija se dugi niz godina uspješno bavi pjevanjem i jedna je od najpopularnijih na domaćoj estradi, a evo tko je po njenom mišljenju najbolja hrvatska pjevačica.

"Teško mi je reć, ima ih puno. Ja recimo obožavam Ljiljanu Nikolovsku, kad slušam te pisme s početka Magazina, kako je ona pjevala to je savršenstvo, ili kad slušam Doris Dragović prije, isto super, Zoricu Kondžu u Stijenama. Sve su one to pjevačice i svaka nekako na svoj način, a od novijih generacija ne znam sad, ali evo ove sam nabrojala", smatra Lidija.

Lidija se u Paprenim kuglicama suočila i s nekoliko pitanja na temu ljubavi, a odgovorila je i što bi učinila da joj njezin frajer tijekom vođenja ljubavi uzvikne ''Oh, Nataša!''.

"Ahhhh... To bi bilo krvi! Pa bila bih sigurno u šoku. Stalo bi sve! ''Molim? Šta?'' Nije se nikad dogodilo, ali zamisli da se dogodi. Sve bi stalo i više se nikad ne bi ni čuli ni vidjeli. Katastrofa", zaključila je.

A bi li mogla biti u vezi s frajerom koji ne želi gužvati plahte prije braka?

"Pa ne, pa mislim moraš upoznati u potpunom smislu tu osobu prije nego stupaš u brak. Da vidiš da ti paše, mislim ono, pa ne živimio čovječe u pradobu nekom", poručila je Lidija.

Otkrila je i bi li mogla oprostiti i zaboraviti partnerovu nevjeru?

"E sad, nikad ne reci nikad! Do sad se to nije dogodilo, tako da ne mogu reći", kaže Lidija.

Otkrila je i što bi prvo učinila da pronađe čarobni štapić?

"Prvo šta mi je palo napamet... Učinila bih da nema gladnih na ovom svijetu, evo to mi je prvo što mi je palo napamet", izjavila je.

Lidija je inače ponosna Splićanka, jesu li po njoj Splićanke najljepše žene na svijetu?

"Ima toliko pisama o Splićankama kako su najlipše... Falile se Kaštelanke da su lipše neg' Splićanke... Sve su pisme o Dalmatincima i nalipšim Dalmatinkama... Pa ajmo reć da jesu! Splićanke su najlipše na svitu", ponosno je zaključila.

A kad smo kod tema žena, je li ženi pametnije da je pokraj štednjaka ili na čelu direktorskog stola?

"Zavisi kakav je ona karakter! Ako je karakter da se brzo iživcira, da je malo luda, onda bolje nek' kuha, ali ako je ona smireni tip i donosi staloženo svoje odluke, onda definitivno može biti direktorica", smatra Lidija.

I zadnje pitanje bilo je koji bi predmet najradije uvela u škole - kako biti sretan, kako zaraditi hrpu novca ili kako usrećiti druge?

"Kako zaraditi hrpu novca zato što u školi te to ne uče. Tako da ''kako zaraditi hrpu para'' tj. kako biti uspješan, bolje rečeno", odgovorila je bez puno razmišljanja.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Pamtite li ovog markantnog glumca? Danas izgleda puno drugačije od dana kada je bio velika televizijska zvijezda!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Doris Dragović na početku karijere snimila je spot koji bi i danas bio provokativan, pogledajte vruće prizore s plaže!