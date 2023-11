Pamtite li ovog markantnog glumca? Danas izgleda puno drugačije od dana kada je bio velika televizijska zvijezda!

Sjećate li se drugog Supermana? Utjelovio ga je zgodni crnokosi muškarac, a evo kako on izgleda danas, život mu nije bio med i mlijeko.

Njegovo ime postalo je poznato nakon što je 90-ih postao televizijska zvijezda u starom ''Supermanu''. Ovaj glumac sada je daleko drugačiji od svoje uloge prije 30 godina, a nakon dugo vremena sad je viđen na 91. Hollywood Christmas Parade događaju.

Riječ je o Deanu Cainu, a bio je drugi glumac koji je utjelovio slavnog Supermana u epizodama od 1993. do 1997. godine.

Dean, koji sada ima 57 godina, proslavio se uz Teri Hatcher u filmu ''Lois & Clark: Nove avanture Supermana'', koji se prikazivao tih godina na ABC-u.

Serija, koja je trajala četiri sezone, brzo je dobila milijune gledatelja, a Dean je tada bio markantni mišićavi muškarac. Iako nikada više nije ostvario poznatiju ulogu, gluma mu je ostala najveća ljubav.

No, malo tko zna da je prije glume Cain bio igrač bejzbola. Nažalost, zbog ozljede koljena krenuo je baviti se nečim drugim, no čini se da s tom odlukom nije pogriješio. Nekoliko filmova u kojima je glumio režirao je njegov otac Christopher koji mu je rekao da ne ide u glumu, ali sin ga nije poslušao.

Za vrijeme fakulteta, prije glume, izlazio je s Brooke Shields koja je već tada bila poznata zbog ''Plave lagune''.

U svojoj autobiografiji ''There Was A Little Girl'', Shields kaže da su se ona i Cain bili ludo zajubljeni i postali zlatni par kampusa. No, njihova veza dalje normalno nije mogla funkcionirati i to zbog intimnih odnosa. U svojoj knjizi Brooke je napisala da je s njim izgubila nevinost u dobi od 22 godine, a onda priznala kako joj je žao što je nevinost izgubila baš sa spomenutim kolegom jer je njemu najvažniji dio njihove veze bio onaj seksualni.

A ni ostatak njegovog ljubavnog života nije bio bajan.

Nakon završetka ''Lois & Clarka'', Cain je počeo izlaziti s pjevačicom country glazbe Mindy McCready. Zaručili su se i živjeli zajedno, no rastali su se nakon godinu dana. Ona si je potom 2013. godine oduzela život.

Nakon McCready, Cain je počeo hodati s modelom Samanthom Torres, bivšom Miss Španjolske i Playboyevom zečicom. Godine 2000. dobili su dječaka kojeg je Cain nazvao Christopher po svom tati. No, veza je ubrzo nakon toga prekinuta, a Cain je na kraju dobio skrbništvo nad Christopherom, nakon duge i gorke borbe oko njega.

"U dobi od 32 godine postao sam otac, a bio sam samohrani otac, tako da su sve stvari koje sam radio na poslu bile u drugom planu", rekao je.

"Ne bih preuzeo glavnu ulogu ni u jednoj seriji. Bilo je teško ispuniti obje roditeljske uloge za svog sina. Umjesto da imam partnericu koja me podržava, imao sam protivnika. Mnogo je ograničenja postavljeno na mene kao oca i osobu'', ispričao je jednom o izazovima samohranog roditeljstva.

Posljednjih godina razgranao se u prilično različitim smjerovima. Pridružio se televizijskim emisijama, ušao je i u politiku te podržavao kampanju Donalda Trumpa, a nastavio se baviti i glumom te mu je zadnja uloga u novom božićnom veselom filmu ''Hank's Christmas Wish''.

Kako se kroz godine mijenjao, pogledajte u galeriji.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Kćeri Ive Sanadera nekoć su punile medijske stupce, a evo što se s njima dogodilo nakon očeve propasti!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Doris Dragović drugi dan zaredom oduševila prepunu zagrebačku Arenu, a bila je raspoložena i za pošalicu: "Ajte leć..."