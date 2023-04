S 10 godina pozirala je za Playboy, a sada se prisjetila noći kada je izgubila nevinost: "Gola sam pobjegla iz sobe!''

Brooke Shields u dokumentarcu o svojem životu prisjetila se noći kada je izgubila nevinost sa svojim kolegom Deanom Cainom.

Holivudska glumica Brooke Shields prisjetila se trenutka kada je izgubila nevinost sa zvijezdom "Supermana" Deanom Cainom, i to kada su joj bile 22 godine, te otkrila da je gola otrčala iz sobe u kojoj su zajedno spavali.

Pogledaj i ovo Izgleda senzacionalno Pozirala je za Playboy sa samo 10 godina, a čini se da protiv toplesa nema ništa ni u šestom desetljeću!

57-godišnja Brooke detalje je ispričala u dokumentarcu o svojem životu "Pretty Baby: Brooke Shields". Priznala je kako joj je žao što je nevinost izgubila baš sa spomenutim kolegom jer je njemu najvažniji dio njihove veze bio onaj seksualni.

"Kad smo konačno spavali zajedno, odmah sam istrčala iz sobe, otrčala niz hodnik gola, samo trčala. Nisam znala kamo idem. Potrčao je za mnom s poplunom na sebi, zgrabio me i rekao: 'Kamo ćeš? Ne idem nikamo, neću te ostaviti, ti si ista osoba.' Odmah je shvatio kako se osjećam, a ja sam samo plakala. Željela sam uskočiti u ljubav i predanost. Morali smo učiti jedno o drugome. Trebalo je to biti ono što sam si priželjkivala, ali u trenutku me krivnja obuzela. Umjesto da se prepustim onome što je ljubavna i emocionalno sigurna veza i pobjegnem u najintimniji i najzasluženiji trenutak, počela sam tiho plakati i bila sam toliko shrvana da sam skočila iz kreveta", izjavila je.

Objasnila je i kako je bila zbunjena svojom reakcijom na seks u to vrijeme.

"Žao mi je te djevojke. Bila je dovoljno stara da vlada svojim tijelom, ali jednostavno nisam bila svjesna toga", zaključila je.

U svojim memoarima iz 2015. godine, "There Was a Little Girl, The Real Story of My Mother and Me", Brooke je prethodno opisala kako je njezina reakcija bila uzrokovana majčinom posesivnošću.

"Vjerujem da je htjela da ostanem sama. Vjerovala je u apsolutni utjecaj koji je imala nada mnom, a odrastanje i seks značilo bi da je ostavljam.''

Brooke i Dean su hodali dok su oboje bili studenti na Sveučilištu Princeton, a Brooke se prisjetila kako je bila više zainteresirana za ljubav i predanost u njihovoj vezi te da su učili jedno o drugom dok su bili zajedno.

Dokumentarni život o Brooke istražuje njezin složeni život, uključujući golo poziranje kao djevojčice i javno seksualiziranje u šoubiznisu tijekom njezine tinejdžerske dobi.

Brooke je imala svega 11 godina kada je dobila ulogu dječje prostitutke u igranom filmu "Slatka mala" 1978. godine i bila je natjerana da svog starijeg kolegu Keitha Carradinea zavodljivo poljubi u usne tijekom jedne scene. Danas tvrdi kako joj njezina majka Teri Shields nije ponudila nikakvu pomoć niti ju je pokušala izvući iz te mučne situacije.

Govoreći o sceni, Brooke je priznala da joj je bilo teško razgovarati s kćerima o odluci da snimi taj film.

"Bilo mi je teško, ne opravdavam im svoju mamu, ali morala sam im to reći. Možda su prije bila drugačija vremena ili je to bila umjetnost, ali ne znam zašto je mislila da je to u redu. Ne znam", zaključila je Brooke.

Glumica je svjetsku slavu stekla nakon uloge u filmu "Plava laguna", snimljenom 1980. godine, koji je u ono vrijeme izazvao velike kontroverze zbog razgolićenosti glavnih glumaca, koji su tada bili tek tinejdžeri. U filmu je igrala lik prelijepe djevojke odrasle na pustom otoku, a tada je imala 15 godina, što je gledatelje šokiralo s obzirom na scene seksa, no kasnije ih je sve dodatno iznenadila vijest da je bila djevica sve do svoje 22. godine.

Javnost ju je oduvijek smatrala ljepoticom i divila joj se, iako ona samu sebe dugo nije tako doživljavala, zbog čega se nije htjela upuštati ni u ljubavne veze. Danas otvoreno priznaje kako joj je žao što nije ranije zavoljela samu sebe i svoj izgled jer bi mladost provela bezbrižnije i opuštenije.

Brooke je u jednom od prijašnjih intervjua progovorila o tome i danas tvrdi kako to ipak na nju i njezino odrastanje nije negativno utjecalo.

"To te ne može povrijediti kada odrastaš u New Yorku. Mislim, potrebno je samo pet minuta šetnje u staroj 42. ulici da se susretnete s prostitucijom. Također, bila sam veoma izdvojena od svega toga u stvarnom životu. Bila sam nevina do svoje 22. godine, tako da je sve to u mom umu bilo samo pretvaranje. Nisam privatno patila zbog toga", ispričala je glumica za The Guardian.

Brooke je u svijet šoubiznisa pogurala njezina majka Teri. Zahvaljujući njoj sa samo 11 mjeseci snimila je prvu reklamu za dječji sapun, a ona ju je na kraju natjerala i da pozira za Playboy sa samo 10 godina.

Na spornoj fotografiji stajala je u kadi, našminkana i prekrivena uljem, a snimao ju je Garry Gross, koji je radio na projektu nazvanom "Žena u djetetu", s ciljem da prikaže ženstvenost pretpubertetskih djevojaka uspoređujući ih s odraslim ženama.

Početkom 80-ih godina pokušala je spriječiti korištenje fotografije, ali je američki sud odredio da je ona obvezana uvjetima ugovora te da zakon o dječjoj pornografiji nije prekršen. Prava na fotografiju 1992. godine otkupio je američki umjetnik Richard Prince, koji ju je uredio i nazvao je "Duhovna Amerika". Godine 1999. njegova verzija prodana je za 151 tisuću dolara, a deset godina kasnije konačno je uklonjena iz londonske Moderne galerije Tate, u kojoj je bila izložena čitavo desetljeće.

