Sa samo 13 godina bila je prisiljena ljubiti dvostruko starijeg kolegu, a njezina je majka sve to mirno promatrala

Brooke Shields u novom dokumentarnom filmu progovorila je o sceni ljubljenja koju je snimila sa samo 13 godina.

Holivudska glumica Brooke Shields briznula je u plač prisjećajući se trenutka kada je bila prisiljena poljubiti 27-godišnjeg glumca dok je bila dijete, i to u jednom od posljednjih intervjua koji dala za potrebe snimanja novog dokumentarca "Pretty Baby".

Pogledaj i ovo ČUDNA VREMENA Majka ju je natjerala da s 10 godina pozira za Playboy, a samo pet godina kasnije snimila je prve golišave scene i sablaznila javnost!

Brooke je imala svega 11 godina kada je dobila ulogu dječje prostitutke u igranom filmu "Pretty Baby" 1978. godine i bila je natjerana da svog starijeg kolegu Keitha Carradinea zavodljivo poljubi u usne tijekom jedne scene. Danas tvrdi kako joj njezina majka Teri Shields nije ponudila nikakvu pomoć niti ju je pokušala izvući iz te mučne situacije.

Danas 57-godišnja Brooke priznaje da joj je teško razmišljati o tome kao odrasloj osobi i rekla je da ne bi dopustila da se nešto slično dogodi njezinim kćerima, 19-godišnjoj Rowan i 16-godišnjoj Grier.

U svom nadolazećem dokumentarcu Brooke se pojavljuje i svladana emocijama razgovara s kćerima o filmu koji joj je na nju ostavio traga. Rekla je pritom kako ne razumije zašto joj majka nije pomogla i zašto je sve samo mirno gledala te tvrdi da joj je redatelj Louis Malle odbrusio jer je napravila odbojnu facu kada je čula njegove upute.

Keith ju je pokušao umiriti rekavši da se poljubac ne računa, da je to pretvaranje i izmišljotina.

"To je dječja pornografija. Bi li nam dopustila da to radimo s 11 godina?" uputila ju je njezina kći Rowan, na što joj je Brooke negativno odgovorila.

Govoreći o sceni u novom intervjuu, Brooke je priznala da joj je bilo teško razgovarati s kćerima o odluci da snimi taj film.

"Bilo mi je teško, ne opravdavam im svoju mamu, ali morala sam im to reći. Možda su prije bila drugačija vremena ili je to bila umjetnost, ali ne znam zašto je mislila da je to u redu. Ne znam", zaključila je Brooke.

Glumica je svjetsku slavu stekla nakon uloge u filmu "Plava laguna", snimljenom 1980. godine, koji je u ono vrijeme izazvao velike kontroverze zbog razgolićenosti glavnih glumaca, koji su tada bili tek tinejdžeri.

Brooke je u filmu igrala lik prelijepe djevojke odrasle na pustom otoku, a tada je imala 15 godina, što je gledatelje šokiralo s obzirom na scene seksa, no kasnije ih je sve dodatno iznenadila vijest da je bila djevica sve do svoje 22. godine.

Javnost ju je oduvijek smatrala ljepoticom i divila joj se, iako ona samu sebe dugo vremena nije tako doživljavala, zbog čega se nije htjela upuštati ni u ljubavne veze. Danas otvoreno priznaje kako joj je žao što nije ranije zavoljela samu sebe i svoj izgled jer bi mladost provela bezbrižnije i opuštenije.

Brooke je u jednom od prijašnjih intervjua progovorila o tome i danas tvrdi kako to ipak na nju i njezino odrastanje nije negativno utjecalo.

"To te ne može povrijediti kada odrastaš u New Yorku. Mislim, potrebno je samo pet minuta šetnje u staroj 42. ulici da se susretnete s prostitucijom. Također, bila sam veoma izdvojena od svega toga u stvarnom životu. Bila sam nevina do svoje 22. godine, tako da je sve to u mom umu bilo samo pretvaranje. Nisam privatno patila zbog toga", ispričala je glumica za The Guardian.

Brooke je u svijet šoubiznisa pogurala njezina majka Teri. Zahvaljujući njoj sa samo 11 mjeseci snimila je prvu reklamu za dječji sapun, a ona ju je na kraju natjerala i da pozira za Playboy sa samo 10 godina.

Na spornoj fotografiji stajala je u kadi, našminkana i prekrivena uljem, a snimao ju je Garry Gross, koji je radio na projektu nazvanom "Žena u djetetu", s ciljem da prikaže ženstvenost pretpubertetskih djevojaka uspoređujući ih s odraslim ženama.

Brooke je početkom 80-ih godina pokušala spriječiti korištenje fotografije, ali je američki sud odredio da je ona obvezana uvjetima ugovora te da zakon o dječjoj pornografiji nije prekršen. Prava na fotografiju 1992. godine otkupio je američki umjetnik Richard Prince, koji ju je uredio i nazvao je "Duhovna Amerika". Godine 1999. njegova verzija prodana je za 151 tisuću dolara, a deset godina kasnije konačno je uklonjena iz londonske Moderne galerije Tate, u kojoj je bila izložena čitavo desetljeće.

