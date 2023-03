Momčilo Otašević objavio fotografiju koja će obradovati njegove obožavatelje: "Ponovno zajedno!"

Momčilo Otašević objavio je fotografiju sa Stjepanom Perićem, s kojim je glumio u hit-seriji "Kud puklo da puklo".

Crnogorskog glumca Momčila Otaševića domaća publika zavoljela je u brojnim domaćim serijama i trenutno ga gledamo kao Janka u popularnim "Kumovima".

A sada je obožavatelje vratio u vrijeme kada je glumio u još jednoj hit-seriji Nove TV.

Momčilo je u svojim pričama na Instagramu objavo fotografiju s glumcem Stjepanom Perićem, s kojim je glumio u humorističnoj seriji "Kud puklo da puklo", koja se emitirala od 2014. do 2016. godine.

"Ljubo i Damir ponovno zajedno", napisao je Momčilo uz fotografiju koja budi nostalgiju i sigurno će obradovati obožavatelje svojevremeno najgledanije domaće serije.

Inače, Momčilo koji je nedavno proslavio 33. rođendan zadnjih mjeseci puni medijske stupce razvodom od devet godina starije kolegice Jelene Perčin, s kojom je tijekom pet godina brka dobio dvoje djece.

Nakon što se neko vrijeme šuškalo o problemima u njihovu braku, Jelena je početkom godine potvrdila da se razvode.

"Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju, pa neću ni o rastavi. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece. Od prijatelja sam dobila bezuvjetnu podršku. Moj intimni krug je sa mnom cijeli život i jako se dobro poznajemo i vjerujemo si. Svi su znali da odluku nisam donijela slučajno. Ljubav je užasno nepredvidiva. Ono što smatram da ljubav jest nisam još doživjela. Naime, dok god je ego jači od emocije, mislim da to nije ljubav, nego iluzija ljubavi. Niti iz jednog svog odnosa nisam otišla, a da se nisam dala do kraja. Zbog toga je sve i bolnije, ali ne mogu drugačije postupiti. To je lutrija i na njoj sam uglavnom gubila", otkrila je glumica tada za Gloriju.

Jelena i Momčilo zbližili su se na setu serije "Zora dubrovačka" 2013. godine, a prijateljstvo je preraslo u ljubav kada su zajedno snimali seriju "Kud puklo da puklo" 2016. godine. Vjenčali su se u tajnosti 2018. godine, a intimna ceremonija održala se u njegovoj rodnoj Crnoj Gori. Iste godine dobili su kćerkicu Mašu, a krajem studenog 2020. dobili su i sina Jakšu.

