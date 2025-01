Barack Obama jednim je potezom demantirao glasine o razvodu, evo što je objavio!

Nekadašnja Prva Dama SAD-a, Michelle Obama, potvrdila je kako neće biti prisutna na inauguraciji novoga američkog predsjednika koja bi se trebala održati u ponedjeljak 20. siječnja.

To će biti drugi događaj zaredom u kojem Michelle neće sudjelovati, ranije ovog mjeseca preskočila je i sprovod Jimmyja Cartera, a sve to potaknulo je glasine na društvenim mrežama o razvodu od Baracka Obame nakon 33 godine braka.

No sada je Barack sve to demantirao rođendanskom čestitkom svojoj supruzi.

"Sretan rođendan ljubavi mog života. Ispunjavaš svaku prostoriju toplinom, mudrošću, humorom i gracioznošću - i pritom izgledaš odlično. Tako sam sretan što mogu s tobom dijeliti životne avanture. Volim te!", napisao je na X-u.

Happy birthday to the love of my life, @MichelleObama. You fill every room with warmth, wisdom, humor, and grace – and you look good doing it. I’m so lucky to be able to take on life's adventures with you. Love you! pic.twitter.com/WTrvxlNVa4