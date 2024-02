Isplivale fotografije zvijezde Kumova iz davne 2006. godine, a evo koja je tajna njezina mladolikog izgleda, koji njeguje i danas!

Osim poslovnog uspjeha, glumica Barbara Vicković može se pohvaliti i svojim mladolikim izgledom u pedesetim godinama.

Glumica Barbara Vicković, inače zvijezda serije "Kumovi", proslavila je 53. rođendan, a iza sebe ima impresivnu glumačku karijeru.

Jednom je istaknula kako nikada nije razmišljala o tome da će biti glumica, ali u početku joj se dogodila prilika koju nije mogla odbiti.

"U principu se sjećam kad sam se intenzivno zainteresirala za glumu. Znam da sam uvijek pokazivala interes prema literaturi, književnosti i poeziji. Uvijek me privlačilo izražajno, lijepo čitanje, smisao tih rečenica, smisao nekog teksta i njegov kontekst, poanta i tako. Tijekom cijelog svog školovanja uvijek sam imala sklonost prema tome, voljela bih otići u kazalište u Zadru, pogledati neku predstavu iako to nije bilo tako često, ali kad bi se pružila prilika, otišla bih. Kad si mlad probaš sve i kad se u Omladinskom domu u Zadru okupila neka mala dramska grupa, ne znam kako sam došla na ideju, ali otišla sam tamo i znam da sam se dobro osjećala. Prof. Edin Kadić to je vodio, a ja sam uvijek igrala neke sporedne uloge i išla iz zabave na tu dramsku. Bilo mi je bitno zbog društva i zabave, nisam uopće razmišljala o tome da ću biti glumica. I na kraju četvrtog razreda srednje škole dogodila se jedna prilika koju nisam mogla odbiti i uskočila sam u jednu predstavu. Tako se javila želja da upišem Akademiju i upisala sam", rekla nam je Barbara u jednom od intervjua.

Barbara je svojevremeno izjavila da se ponekad suočava s izazovima u glumačkom poslu, ali da ne misli da su oni različitiji od izazova koje žena ima u bilo kojoj drugoj profesiji.

Glumica je tijekom godina nizala sve više uspješnih projekata, a mnoge zanima i tajna njezina izgleda u pedesetim godinama.

"Prvenstveno što vrijeme ide dalje, mogu reći da sam zahvalna i genima. Mislim da izgledam u skladu sa svojim godinama, a recimo možda mrvicu njegovanije. Koliko god imam puno posla i u nedostatku vremena, trudim se otići trenirati, hodati i biti u prirodi i paziti što jedem koliko mogu. Nekako mi se čini da je ključ, ako ćemo tako reći, dobrog izgleda da čovjek dovoljno spava, ne živcira se previše, da razluči bitno od nebitnog i bude svjestan toga da se ne može raspršiti previše", izjavila nam je Barbara pa dodala:

"Mislim da tajna svačijeg dobrog izgleda može biti u tome da prihvati to da godine idu, da se dobro nosi s tim, da je radostan u svemu što dolazi jer u biti izgled je zapravo manje bitan."

Inače, Barbara često priča o nasilju, a jednom je prilikom istaknula kako je i sama bila žrtva seksualnog nasilja.

"Bila sam jako mlada, imala sam 21 - 22 godine, ali sam svog zlostavljača istukla. Znam da zvuči grozno, no to je bio jedini način da se obranim", rekla je za Gloriju.

Barbara ima dva sina i dva razvoda iza sebe, a sada ističe kako želi i može biti sama te je počela graditi kućicu u Ličkim Jesenicama i kako godine idu, vuče je život u prirodi.

