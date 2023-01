Naše zvijezde poželjele su sve najbolje IN magazinu povodom rođendana, a evo zašto su vjerni gledatelji ove omiljene emisije!

Zvijezde su česti sugovornici In magazin, ali i vjerni gledatelji ove emisije. Zato ih je ekipa In magazina upitala što najviše vole gledati. Koje teme i intervjue ne propuštaju Jole, Franka, Sandra Perković, Bebek, Čolić i drugi, otkrili su našem Davoru Gariću, a sve možete saznati u videu!

''Dragi naši gledatelji, hvala vam što nas u svoje domove puštate svakog radnog dana i tako već proteklih 14 godina, koliko naš showbizz-lifestyle TV magazin živi na malim ekranima'', zahvala je ekipe In magazina povodom njihovog rođendana.

A ovako su naše zvijezde zaželjele sve najbolje najgledanijoj showbizz-lifestyle emisiji u Hrvatskoj.

''Pa dobro, ja mislim da IN Magazin gleda.... Imate auditorij, ja mislim pa jedna od najgledanijih emisija u Hrvata'', zaključio je Joško Čagalj Jole.



''Stvarno zadirete u priču i znam nekako po sebi da istina dolazi putem vašeg medija što je meni jako bitno, znam da ćete prenjeti ono što sam ja rekla, nećete izvući iz konteksta ili ne daj Bože nešto nadodati'', pohvalila je Sandra Perković kolege iz In magazina.



''Hvala što se uvijek osjećam kao doma kad god pričam s vama!'', zahvala je Franke Batelić.



U ovih 14 godina našim je minutama prodefiliralo nebrojeno zvijezda, u čije živote, profesionalne i privatne, svi volimo zaviriti.



''Moram reći da je IN Magazin jedna od najvažnijih emisija koje su se meni dogodile u zadnjem desetljeću, kojeg ja smatram najuspješnijim u svojoj karijeri, najljepšim u svojoj karijeri. Drago mi je da uvijek računate na mene kao što ja računam na vas!'', rekla je Željko Bebek.



Iako su zvijezde naši česti gosti, jednako volite i tople životne priče običnih ljudi, uspjehe naših sportaša, modu, male kućanske trikove, putovanja, neobične talente i strastvene ljubavne priče.



''Super mi je ovaj lifestyle. Sad kad sam doma s bebom onda češće gledam televiziju tako da gledam i kuhanje, gledam svašta po malo, ali naravno da mi je uvijek drago čuti šta ima kod kolega'', otkrila je Franka Batelić.



''Skrivene kamere kad se zamaskiraju poznate osobe, e to mi je fora. Vidjela sam emisiju baš sam potrefila, Pejaković je glumio prodavača lubenica, e to mi je bilo fora, kaže ''Podsjećate me na Zlatka Pejakovića'', a je li, evo to mi je recimo fora'', kaže Lidija Bačić.



''Volim sve teme, imate zanimljiv taj lifestyle i volim kada imate nekog zanimljivog gosta da čujem neku unutarnju njihovu priču. Uglavnom sve teme su vam na mjestu i 14 godina...wooow...dugo je vremena prošlo!'', rekla je Sandra Perković.



In magazin će i dalje biti vrlo jednostavna, ali izazovna emisija - osigurati vam vašu omiljenu dnevnu dozu zabavnih i opuštenih TV minuta. 14 svjećica na rođendanskoj torti i vjernost naših gledatelja najbolja su motivacija.



''Dragom IN Magazinu želim sretan 14 rođendan i još puno lijepih priča i intervjua!'', poručio je Joško Gvardiol.



''Još puno godina gledanosti i veliki veliki pozdrav vama svima koji radite na emisiji od ljudi ispred kamere, iza kamere'', poručio je Joško Čagalj Jole.



''IN Magazinu sretan 14 rođendan i još puno puno ovakvih jubileja, mnogo uspjeha i gledanosti od srca želi vaša neda Ukraden!'', kaže Neda Ukraden.



''Da mi živite, radite i veselite se i imate veliki broj gledatelja ubuduće, želi vam vaš Zdravko Čolić!'', poručio je Zdravko Čolić.



''Uz ovakve čestitare i zvjezdani vjetar u leđa, ali prvenstveno uz vašu potporu, dragi naši gledatelji, jedino što možemo je obećati da ćemo i dalje biti zanimljivi, ekskluzivni, edukativni, zabavni i, naravno, uvijek IN.'', poručili su kolege iz In magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

