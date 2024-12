Vraća se Cro Dance Party! Senna M okupio je najveće zvijezde 90-ih i najavio novi koncert

Dance zvijezde devedesetih Senna M i Simplicia, zajedno sa svojim kolegama, 2025. kreću na turneju ''Forever young''. S njima se u Splitu družio naš Gordan Vasilj. Senna M progovorio je o svojem trnovitom putu do svjetskog uspjeha, a Simplicia o školskim danima s poznatim Splićanima.

Iako mu je povratnički nastup na partyju održanom u veljači u zagrebačkoj Areni trebao biti i posljednji, dance ikona 90-ih Senna M se na nagovor sina i kćeri ipak ne oprašta od scene. S Ivanom Banfić, grupom ET, Ilanom Kabiljom i Simplicijom, sljedeće godine kreće na turneju ''Forever young''.

''Toliko je taj dance bio divan i jak, a kad je nešto prejako, onda se ljudima javlja ljubomora i zavist pa je nepravedno to ugašeno. Mene je to stvarno jako boljelo, tu se ne može ništa, ali ono što je ustvari ispralo moje sve rane što nakon 30 godina te pjesme žive.''

70-godišnji glazbenik je i danas, 30 godina od velike popularnosti koju je uživao, u sjajnoj plesačkoj formi kojom je proteklog vikenda bez daha ostavio obožavatelje na splitskom koncertu.

''To je tajna (smijeh). Da, u 71-oj sam godini i mislim da je moj najveći uspjeh ostati tinejdžer u tim godinama.''

A životni put Senada Galijaševića bio je trnovit.

''Ja kad sam imao 14-15 godina, svirao sam gitaru, u Vitezu su bile sve neke bande i ja nisam pripadao ni jednoj bandi i kad sam god prolazio oni su mene nogom u guzicu, u leđa, smijali se, zviždali, a onda kad sam imao prvi koncert ti isti su nosili transparent Senad od Bosne.''

Nikada, kaže, neće zaboraviti nastup s pjesmom "Beba malena" na Zagrebačkom festivalu, za koji je šest mjeseci uvježbavao koreografiju s čak 44 plesačice.

''Kad sam krenuo plesati uvijek je bilo podrugivanja, joj Senna skače s nekim curicama u podrumu, bilo je podrugivanja. Kad je bila generalna proba, Drago Diklić je bio direktor festivala, i rekao je ostalim izvođačima, nemojte se ljutiti, ali Senna mora biti zadnji jer poslije njega su svi smiješni. To je bio pokret i to je bilo toliko drugačije.''

S tugom u očima prisjetio se svoje kolegice iz '90-ih Kasandre, koja je preminula prije tri godine.

''Ona je bila jedna posebna osoba. Sjećam se, imali smo dva kombija kad smo išli po tim vrućim zonama i onda nije bilo mobitela nego smo voki tokijem razgovarali i ona je tad imala neke ljubavne probleme pa sam ja kao stariji brat nju tješio i pričao. Ne znam, ako me sad čuje, nedostaje nam jako.''

Senna M posljednjih dvadesetak godina uspješno plovi poduzetničkim vodama. Njegova tvrtka izrađuje rasvjetu i kranove koje kupuje i NASA, a ta tehnologija korištena je na snimanju hollywoodskih filmova i serija, za što je dobio i nagradu Emmy.

''Doživjeti da upoznaš i pričaš sa Spielbergom i ljudima poput njega, kojima na neki način nije jasno kad vide moju opremu, što je to i da je to drugačije. Moje je samo da probaju, a kad probaju, moji su.''

A menadžeriranje turneje 'Forever young' preuzela je također dance zvijezda '90-ih Simplicia, koja se na vrhuncu karijere, tijekom koje je imala 150 koncerata na godinu, povukla iz javnog života.

''Pa ja više nisam znala gdje sam. Znači, ja sam ujutro bila u vrtiću, poslijepodne u staračkom domu, a navečer u disco klubu. Znala bih izaći na binu u Rijeci i reći dobra večer, Požega''.

Nijedan tulum nije mogao proći bez hitova ove Splićanke pravog imena Diana Vunić, koja je osnovnu školu pohađala sa Slavenom Bilićem, a srednju s Gibonnijem.



''Ja sam bila dizajn, on je bio kamen. Ja se sjećam da sam ja gore s onog prozora na katu gledala njega dolje kako kleše kamen, a što se tiče osnovne škole, tu sam išla zajedno sa Slavenom Bilićem, sjedili smo zajedno u klupi. Gibo je bio super, drag, miran, imao je onaj rep, dugu kosu, a što se tiče Slavena, on je bio odlikaš. On je bio najbolji u razredu i sve su cure bile zaljubljene u njega.''

Simplicia se 2009. pokušala u potpunosti vratiti na scenu. Snimila je autorski jazz album, na kojem je surađivala i s legendarnim Arsenom Dedićem, ali ju je, nažalost, zaustavila bolest.

''Kod mene je to bilo vrlo zeznuto jer zapravo to je jedna autoimuna bolest koju dobije jedna od miljun osoba. To je bila bolest koja je meni napadala kožu. Znači, doslovno sam izgledala kao iz doline gubavaca, raspadala se skroz.''

Trebale su joj godine i godine, mnogo istraživanja i rada na sebi da vrati zdravlje i u tome je uz snažnu potporu 15-godišnjeg sina i uspjela. Pred njom je sad dance turneja, a potom i snimanje novih autorskih pjesama.

