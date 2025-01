Snježana Schillinger ispričala nam je sve o putovanju na Tajland: ''Moraš ga doživjeti od početka do kraja!''

Zovu ga "zemljom tisuću osmijeha" zbog njegovih uvijek nasmijanih stanovnika. Tajland je smješten na jugoistoku Azije te nudi sve – od užurbanih gradova do ljepote netaknute prirode. Tako se našao na popisu destinacija Snježane i Franca Schillingera, a sve o njihovom putovanju možete saznati u prilogu In magazina.

Snježana Schillinger je oduvijek bila nemirna duha, a otud i njezina strast za putovanjima. Tako je već postao običaj da u nekoj dalekoj zemlji proslavi rođendan. Ovoga puta bio je to ponovno Tajland, s prvom stanicom u takozvanom Las Vegasu Azije - Bangkoku.



''Bangkok je stvarno kao u pjesmi ''one night in Bangkok'', moraš ga doživjeti od početka do kraja. Svi su se prilagodili turizmu maksimalno, ja bar imam osjećaj da se možeš osjećati slobodno, sigurno, svi su jako ljubazni'', priča Snježana.



Više od užurbanog glavnog grada, koji ima više od 10 milijuna stanovnika, posebno je doživjeti ljepotu netaknute prirode i plaža Andamanskog mora pokrajine Krabi:

''Mi kažemo na Krabi, iako Krabi nije otok nego je dio obale, te još uvijek koliko toliko divlje obale i šumovitije, iako je meni tužno uvijek jer kad se sjetimo prije nekih 60 godina su tigrovi trčali slobodno po Tajlandu, možda smo svi to zaboravili, ali snimani su dokumentarci o tome i meni je to onako zvuči mi nevjerojatno, samo pred 60 godina smo mi uspjeli sve to riješiti s prenaseljavanjem'', priča Snježana.

Ne samo tigrovi, već i slonovi, pume, majmuni. Potonji su se djelomično pripitomili, jer žive u nacionalnim parkovima uz koje su se smjestila odmarališta.



Tajland ima čak 1430 otoka. Uglavnom nenaseljenih. Neki su pak nadaleko poznati poput otoka koji je dobio ima prema tajnom agentu Jamesu Bondu, nakon što je ondje snimljen ''Čovjek sa zlatnim pištoljem''.



Do svih otoka putuje se tradicionalnim čamcima:



Tajlandska kuhinja obiluje povrćem, ribama i rakovima koje se spremaju na roštilju ili u woku.

Iako početak tajlandske nove godine slave tek u travnju, s gostima će rado dočekati onu 1. siječnja.

Dodajmo svemu tomu da je ondje temperatura trenutačno, za razliku od Hrvatske, ugodnih 30 stupnjeva. Pa nije neobično maštati o posjetu ovoj zanimljivoj destinaciji.

