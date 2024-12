Bivši član 2Cellosa otac je četvero djece, a za IN magazin progovorio je o njihovoj svakodnevici i samozatajnoj supruzi!

Otkad je dvojac 2cellos prestao zajedno nastupati, violončelist Luka Šulić posvetio se obitelji. Otac je četvero djece koja već pokazuju interes za glazbu. Kada ćemo ga moći ponovno slušati u Hrvatskoj, otkrio je našoj Juliji Bačić Barać.

Veliku obitelj priželjkivali su violončelist Luka Šulić i njegova supruga. To im se i ostvarilo. Imaju četvero djece, i to od 7, 5, 3 i jedne godine, a hoće li ih biti još?

''A ne znam nakon svakog sam rekao da je to to, ali mislim da je sad stvarno to to ali nikad se ne zna!''

S obitelji živi u Sloveniji, a kad je puna kuća, nije lako pronaći mir za sviranje.

''Vježbam kad su u školi i vrtiću, imamo jednu sobicu kao studio u koju se ulazi iz garaže tako da nekad pobjegnem tamo.''

Najmlađim Šulićima tata je morao objasniti i da violončelo nije igračka.

''Imamo puno instrumenata, od ukulelea, gitara, sintisajzera, pokušavam ih preusmjeriti što dalje od mog violončela skupocjenog da se igraju s drugim stvarima.''

Najstariji sin Val već svira gitaru.

''Ne želim ga previše mučiti što mi je nekad malo teško ali trudim se da ga ne ubijem odmah iz početka da zadrži tu neku radoznalost.''

Sa suprugom Slovenkom Tamarom, u braku je 7 godina. Za skladan brak potrebno je, kaže, mnogo kompromisa.

''Kad se voliš uvijek se nađe put.''

''Rodila je 4 djece, mora imati vrijeme za sebe, da ode na trening ili na jogu, ja isto se volim baviti sportom, a treba naći i zajedničko vrijeme.''

Uz glazbu, njegova druga ljubav je sport.

''Treniram u slobodno vrijeme braziliski jiujitsu. Inače doma pokušavam ostati aktivan dižem utege kad djeca spavaju, jer u zdravom tijelu je zdrav duh. Pokušavam ostati fit i u glavi i u tijelu i za 10 20, 30 godina kad dođu unuci da mogu sve opet ponovno s njima.''

Luka više ne nastupa često kao dok je bio dio dvojca 2cellos, ali za 2025. ima velike planove.

''Kreće mi turneja iduće godine po Japanu Europi, a onda i Americi tako da jedva čekam.''

A kad ćemo ga moći slušati u Hrvatskoj?

''Ja se nadam dogodine s premijerno novim albumom s kojim krećem sad na turneju to će biti kombinacija klasike, autorske muzike i nekih obrada.''

S 2cellos nastupao je po cijelom svijetu, a sada najveću sreću i mir pronalazi kad svira pred svojih četvero mališana.

