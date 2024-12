Pokojni Rajko i njegova Snježana ovih bi dana slavili 34 godine braka: ''Njega nema, ali...''

Kako bi velikom glazbeniku, suprugu i ocu Rajku Dujmiću još jednom odali počast, udovica Snježana i njegov sin Tin, jučer su predstavili album njegovih još neobjavljenih pjesama. S činjenicom da ga već četiri godine nema, teško se mire, ali s ponosom govore o njegovoj ostavštini. Počast glazbenom virtuozu odali su i Jacques Houdek, Jasna Zlokić, Nina, Klapa Intrade i Sanja Doležal.

Suradnici, prijatelji i obitelj velikog Rajka Dujmića sinoć su na pravi način odali počast ovom glazbenom virtuozu - pjesmom i plesom s dozom, naravno, nostalgije.

''On je zaista napisao soundtrack naših života. Bio sam evo nedavno u Areni Zagreb slavili smo njegove pjesme i tamo slavit ćemo i večeras i evo ne bih bio večeras radije nego tu'', kaže Jacques Houdek.

''Jedan veliki nestašni umjetnik sa dječjom dušom i vrlo ozbiljnom emocijom - to je Rajko Dujmić'', rekla je Jasna Zlokić.

''Što smo stariji, to više shvaćamo težinu i veličinu i pjesama i same grupe'', kaže pak Sanja Doležal.

Prošle su četiri godine otkad je preminuo, a iza sebe je ostavio više od 700 pjesama i velik broj bezvremenskih hitova. Tu su i dosad neobjavljene snimke, koje su sinoć predstavljene publici na albumu "Tko to zove ime moje".

''On je dio nas pjesme su dio nas sve je to dio nas i onda je to jedna predivna stvar koja se pretvorila u evo ovaj izvanredan CD po mojem mišljenju'', kaže Tin Dujmić.

''Znam koliko je trebalo emocija snage volje da u ove četiri godine od kad nema Rajka da oni skupe sve te pjesme sa svojim suradnicima i da ih izdaju i koliko to u ovom trenutku njima znači'', govori Sanja Bjedov.

''Ja mislim da je ovo jedan izuzetno dobar pop album sa svježinom svih suradnika koji su radili na njemu'', kaže Snježana Dujmić.

Miroslav Škoro, Maja Šuput, Neda Ukraden, Jasna Zlokić i Boris Novković samo su neka imena koja su sudjelovala na novom nosaču zvuka.

Kako legenda kaže - na kutiji cigareta u kultnom su zagrebačkom klubu Saloon nastale pjesme Rock me baby i Za dobra stara vremena, stoga nije čudno što je sinoćnja promocija održana upravo ondje.

Simbolično, baš na jučerašnji dan, Rajko i Snježana slavili bi svoju ljubav velike 34 godine braka.

''Moja ljubav prema Rajku nikada neće nestati, njega fizički nema, ali on će uvijek biti dio mog srca i mog života.''

