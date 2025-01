Doznali smo kako je nastao Thompsonov hit ''Ako ne znaš što je bilo'': ''Pjesma je prošla cijeli svijet!''

Velik hit "Ako ne znaš što je bilo" napisao je Nenad Ninčević. On stoji i iza brojnih drugih, ne samo Thompsonovih, već i onih Mladena Grdovića, Vinka Coce, Tonija Cetinskog. Trenutačno s Thompsonom radi na novom albumu, a sa svojim bendom Hrvatske ruže ima velike planove. Razgovor s ovim hitmejkerom donosi naša Julija Bačić Barać za In magazin.

Geni kameni, Dalmatinac sam, Stvari lagane - ovaj niz trajao bi jako dugo kad bismo nabrajali sve pjesme iza kojih stoji Nenad Ninčević. On je nedavno za svoj rad dobio i nagradu za životno djelo Hrvatskog društva skladatelja.

Jedan je od najmlađih dobitnika u povijesti ove nagrade, a zaslužio ju je za, kako kaže, svojih čak 600 "živih" pjesma.

''Što su žive pjesme, pjesme su žive one koje se sviraju svakodnevno po arenama, po dvoranam, po stadionima ili kad peku ajvar, ili rade rakiju pa ih malo odnese pa zapjevaju'', objasnio je Ninčević.

Neno Ninčević napisao je i tekst za velik hit "Ako ne znaš što je bilo".

''Ja sam legao u krevet i uzeo mobitel i počeo pisati, samo da sam lud, da je novo vrijeme i onda sam to posalo Marku on je ionako budan i on me jutro zove i kaže uglazbio sam pjesmu'', priča Ninčević.

Mnogo planova ima i za svoj bend Hrvatske ruže, koji će uskoro objaviti novi album.

''Mi se spremamo na turneju od svibnja pa nadalje. Kako će Marko imati par ogromnih koncerata pred ljeto i ovo ljeto bit ćemo gosti njemu, zovu nas sa svih strana svijeta, stvarno je pjesma prošla cijeli svijet, vidiš kako je to kad god sumnjaš, izmoli ti Zdravo Mariju ima Boga'', govori.

I s Thompsonom svakodnevno radi na završetku njegova novog albuma.

''Marko je na 14. pjesmi, on to vrlo odgovorno snima u studiju u Splitu i Zagrebu'', otkrio je Ninčević.

Ninčević nije mogao ni sanjati da će gotovo sve što napiše, postati hit.



U uspjeh Vinka Coce, kojem je napisao mnoge velike pjesme, nije sumnjao.

''Vinko Coce kad se pojavio nitko mu nije davao dva posto šanse, pa se dogodilo Mirno spavaj i Pasike i Lungo mare pa je danas on Bog mu dao duši legenda'', govori Ninčević.

Ovaj hitmejker nije zadovoljan onim što se danas vrti na radio-postajama.

''Uzmite bilo koji radio, pa tu je najmanje glazbe koju ljudi vole, a to se opravdava kao da oglašivači vole taj njihov urbani oglašivač, navečer kad se popije sluša se ono što sam ja napisao'', našalio se.

Ninčević je jedan od najplodnijih i najdugovječnijih autora u regiji, ali njegov uspjeh nije došao preko noći.

''Jedan veliki hit mijenja žiuvot ali red, rad i disciplina'', objasnio je Ninčević.

Ove se devize on drži i sa 63 godine pa ne čudi da i dalji bez problema proizvodi hitove.

