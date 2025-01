Fabijan Pavao Medvešek otkrio nam je kako je umalo otišao put Hollywooda!

Uz to što je član žirija Supertalenta, Fabijan Pavao Medvešek je glumac te brižan otac i suprug. Sada prvi put poslovno surađuje sa suprugom Karlom, i to na predstavi Hollywood, koja premijeru ima sutra. U razgovoru s našom Mateom Slogar za In Magazin, Fabijan je otkrio kako je i on umalo otišao put Hollywooda, kada je na lutriji osvojio zelenu kartu za Ameriku.

Dobri kolege i prijatelji, Fabijan Pavao Medvešek i Filip Sertić u komediji Hollywood, nasmijat će vas do suza. O svojem životu i pokušaju uspona u Los Angelesu, Filip je napravio kazališnu predstavu.



''Los Angeles se često spominje u nekom glamuroznog aspektu, ali živio sam tamo par godina pa sam vidio tu neku drugu stranu - desetke tisuća ljudi koji rade razne nebuloze da bi tamo uspjeli i probili se i to mi se činilo kao dobar temelj za jednu komediju'', govori glumac Filip Sertić.



''Mi smo diplomirali zajedno i onda se Filip odlučio za Ameriku i ja sam uvijek bio sad ću ja baš ću kupit kartu...ono što je zanimljivo u ovoj priči i predstavi da postoji lutrija na kojoj se dobije zelena karta za Ameriku i to sam ja dobio, ali u stvarnom životu, ali nisam iskoristio. Možda je to potaknulo što bi bilo da sam ja dobio i da smo stvarno otišli'', ispričao nam je Fabijan Pavao Medvešek.



Fabijan je bio jedan od rijetkih kojima se sreća osmjehnula i doista je osvojio zlatnu kartu te mislio da će tako započeti njegov američki san. Međutim, nešto je pošlo po krivu.



''Ja sam se počeo pripremati, pripremio sam svu papirologiju, toga ima jako puno i moraš se baviti s tim zakonima našim i njihovim, sve moraš prevesti, na kraju se dogodio problem u administraciji gdje se moja prijava ili poništila ili izgubila u kojoj ja nisam dobio nikakav odgovor'', govori Fabijan Pavao Medvešek.



No i to je sudbina, kaže, jer je tako očito trebalo biti.



''Mi u ovoj predstavi radimo kao da sam ja otišao pa ako dođete na predstavu vidjet ćete šta je bilo'', priča Fabijan.



Na predstavi kao producentica radi Fabijanova supruga Karla, a ovo im je prvi put da surađuju zajedno.



''Super je, ali nikad s posla ne možeš otić doma kak se veli, zezam se. Super je i jako je jednostavno jer se puno bolje razumijemo i nešto što bi s nekim drugim bilo teže iskomunicirati ovdje se riješi u dvije, tri rečenice'', govori Fabijan.



Fabijan i supruga Karla zajedno su još od srednjoškolskih dana, a zajedno imaju i sina koji će za koji dan proslaviti 2. rođendan.



''Moj život meni je onakav kakav bi ja život htio imati i on je stvarno to, naše neko sunce u ovom peirodu gdje najviše moram raditi, najviše imaš tu sigurnu luku sreće i ljubavi koja ti daje energiju za sve te druge stvari'', priča Fabijan.



Priznaje, ne odvajaju vrijeme samo za sebe i sinčić je uvijek uz njih.



''Nekako imam osjećaj da je to neko naše vrijeme vrijeme s njim. To je naše vrijeme jer on je naš i ne smeta mi. Nismo došli u tu fazu da ga ostavljamo jer želimo s njim podijeliti sve stvari'', dodao je Fabijan.



Fabijan Pavao je član žirija showa Supertalent, koji je ove godine finalist za nagradu Zlatni studio, u kategoriji najbolja TV zabava. Iza showa je već 11 uspješnih sezona.



''Moram priznati da u nekim trenucima ne mogu vjerovati da sjedim tamo i da se to događa što se događa ali to je show. Ta naša reakcija je isto dio showa. Mislim da je ljudima fora vidjet kako netko drugi reagira na ono što njih začuđuje'', priča Fabijan.



Ključ uspjeha showa za njega je sljedeći:



''Budući da nema neki scenarij, ne znaš što od njega očekivati i za zato svi čekaju da dođe nova sezona jer bit će nešto potpuno drugačije od svega što je bilo'', zaključio je Fabijan.



Za Supertalent i ostale nominirane s Nove TV možete glasovati do petka 24. siječnja online ili putem kupona Studija Jutarnjeg lista.

