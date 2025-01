U doba viroza naši poznati vole posegnuti za prirodnim lijekovima: ''Zna se koji je jedini pravi lijek!''

U sezoni smo prehlada, viroza i gripe pa zato ne škodi malo se podsjetiti što nam sve iz prirode može pomoći da prije ozdravimo. Med, limun, đumbir, rakija, morska sol - sve su ovo nabrojile domaće zvijezde kad ih je naš Julija Bačić Barać pitala koji im narodni lijekovi uvijek pomažu. Možda će i vama neki savjet dobro doći.

Ako ste ovih dana prehlađeni, sigurno ste najprije posegnuli za nekim od lijekova iz prirode. Čaj i med savjetuju svi, a domaće zvijezde imaju još trikova kako se doma što brže izliječiti.

''Čajeve razne kombinacije i oni trikovi češnjak u čarapu prije spavanja, ako je visoka temperatura krumpir na tabane, kiseli kupus umjesto limuna i tako'', kaže Zlatan Zuhrić Zuhra.

''Ako govorimo o prehladama i svemu što je tu negdje sol voda sa soli ili grgljam s time ili kroz nos provedem i đumbir i čaj od đumbira'', govori Igor Barberić.

Luka Nižetić ima mnogo jači lijek koji djeluje gotovo za sve.

''Zna se da je jedini i pravi lijek zaista protiv svega protiv bolesti, treme, kostobolje to je jedna loza.''

Da rakija liječi sve, kod nas je itekako prihvaćeno mišljenje.

''Moja baba Vjeročka svako jutro kad bi se probudila ona bi roknila jednu rakijicu pa da vidiš zdrava k'o dren, Bog joj dao duši.''

Sezona prehlada, gripe, viroza u punom je jeku, a jesu li bolovali i poznati?

''Kao da ste znali, slomilo me baš ono 29., 30. i 31.01. gripa opasna, pluća gore, ali i nije tako strašno jer bi ja tako i proslavio Novu godinu mislim ono u krevetu'', priznao je Zuhra.

''Taman sam komentirao s prijateljima kako nisam dvije godine bio bolestan ali onda me ćopilo ali jako malo'', dodaje Luka Nižetić.

Neki su ipak jačeg imuniteta.

''Da kucnem od drvo nisam imao u 12. ni 1. mjesecu nikakve viroze tako da je to super prošlo'', hvali se Barberić.

''Otporan sam, otkako sam kćeri dobio imunitet mi je porastao one kišu i kašlju u mene, ali evo sad me malo možda pecka oko grla'', govori Mario Petreković.

Sergej Ćetković savjeta majke farmaceutkinje i danas se drži.

''Med i rakija ja ne znam u ovih svojih 40 i kusur godina da je ikad bilo pogrešno.''

A lijekovi iz prirode koji baš uvijek pomažu su:

''Morska sol, kad grgljaš s morem ili provlačiš kroz nos to je dobro raditi i inače kad nisi prehlađen, to je dobro i preventivno raditi, uvijek imam osjećaj da sam nešto dobro napravio da sam malo pročistio to sve'', kaže Barberić.

''Uvijek pomaže dobar čaj i dobar domaći med'', govori Zuhra.

Dečki iz popularnog sastava Gazde pravi su stručnjaci kad su trave u pitanju, pa imaju i svoj recept za afrodizijak iz prirode.

''Jednostavno smo počeli proučavati ljekovito bilje i shvatili smo da je u njemu jedna velika moć. Uz pravilnu prehranu, to je dobitna kombinacija."

Dobitna kombinacija u borbi protiv prehlada koje ovih dana haraju je - što više boravka na svježem zraku, kretanja i, naravno, vitamina C. A u umjerenim količinama ni rakija neće odmoći.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Rijetka snimka u kojoj Melania Trump priča na slovenskom jeziku hit je na internetu: "Sve razumijemo!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Kći Ene Begović i Dikana pokazala kako izgleda njezin dan, svoj privatni život više ne skriva!