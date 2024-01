Poslije 18 godina pjevač legendarnih hitova ''Beba malena'' i ''Tuc tuc'' sprema veliki povratak: ''Neće proći čarolija tog vremena!''

Dance scena devedesetih pamti mnoge izvođače, ali malo tko je ostvario toliko značajan preokret u karijeri kao Senna M. Od kralja dance scene postao je jedan od vodećih proizvođača rasvjete. Sada, nakon 18 godina, vrijeme je za velik comeback. Koji su motivi za ponovni nastup, otkrio je Ani Veli.

Senna M, kao i devedesetih, i danas vrijeme provodi u studiju, samo što u ovom ne nastaju nove skladbe, već rasvjetna tijela koja koristi čak i NASA.

''Prvo sam par godina samo igrao tenis, razmišljao, skupljao energiju i odlučioda krenem u nešto potpuno novo'', govori Senn M iza kojeg je i nagrada Emmy za najbolji proizvod godine.

Osobito je ponosan na suradnju s NASA-om.

''Kad su mi se javili, prvo sam mislio da je to neka druga NASA, nisam mogao vjerovati da je to prava NASA, ali ne smijem ništa više'', kaže.

Autor legendarnih hitova Beba malena, Tuc tuc i brojnih drugih, danas se bavi proizvodnjom rasvjete.

''To nije vaš obična rasvjeta za ulice i dom, to su specijalne lampe koje imaju svjetlost najsličniju sunčevom svjetlu koje u sebi ima spektar svih boja'', govori Senna M.

Ali ovih dana Senna se nakon osamnaest godina ponovno bavi planiranjem scenskog spektakla. Velik perfekcionist, koji je bio poznat po nastupima daleko ispred svojeg vremena, i ovog puta publici želi priuštiti jedinstveno iskustvo.

''Sve što radim, to shvaćam jako ozbiljno tako da 'ajmo mršati, ajmo gladovati, vraćati se u kondiciju'', govori Senna M.

Senna je poziv na nastupi na Megadance partyju u zagrebačkoj Areni 9. veljače prihvatio iz tri razloga.

''Iz poštovanja prema tom vremenu gdje je nas par pionira radilo čuda, iz poštovanja prema mom tadašnjem menadžeru Vladimiru Mihaljeku Mihi što je on sve stvorio i treće iz poštovanja prema mom sinu koji je rekao - tata nemoj to otkazati, jednom u životu hoću da te vidim na bini'', priča Senna M.

Omiljena pjesma mu je 16 godina, kojom je u pratnji 44 plesača na Zagrebačkom festivalu devedesetih napravio pravu revoluciju.

''Šest mjeseci su bile pripreme, imali smo nenormalnu volju, bio je playback, takav je bio dogpvpr i onda su rekli - ne može biti playback nego pjevanje uživo, jedva da sve izdržiš. I onda pola sata pred festival pjevanje uživo i onda sam ja svoja dva prijatelja i tehničara zamolio i oni su pjevali ja sam zijevao'', prisjetio se.

U životu je tremu imao samo dva puta, kada je nastupao pred pjevačima na Šlageru sezone te kada je kao prateći vokal Nede Ukraden nastupao pred Titom.

''Osjećaj da pred jednom takvom ličnošću pjevaš i to mi je bilo čudno, ja sam ga uvijek doživljavao kao sliku i sad mi dođemo u onu malu prostoriju i nije se smjelo ništa električno, sve su bile akustične gitare, bubanj... i vidim sjedi Tito za stolom, sa svojim političarima i on mrda, puši cigaretu, to je bio doživljaj'', priča Senna M.

A evo što kaže o pjesmi ''Tuc tuc.

''Svako malo ja čujem to se vrti na tulumima, ovdje, ondje, jednostavno vidim da čarolija tog vremena, tog dancea neće proći'', govori Senna M.

