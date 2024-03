Umišljene dive ili sasvim obični ljudi? Naša vizažistica otkriva nam kako je raditi sa svjetski poznatim zvijezdama!

Biti vizažist na velikim filmskim setovima čini se kao glamurozna prilika za druženje sa zvijezdama svjetskog kalibra, no naša iduća sugovornica otkriva kako doista izgleda 12-satni radni dan na setu. Ipak, Morani je ovo zanimanje donijelo priliku da upozna Roberta DeNira, Jamieja Foxa, Ritu Oru i brojne druge zvijezde. Za In magazin je otkrila jesu li izvan crvenih tepiha dive ili obični ljudi baš poput nas. Priča Aleksandre Keresman.

Biti dijelom filmske i televizijske čarolije, Moranin je san od malih nogu, dok je kao djevojčica upijala mamine trikove šminke i frizure, da bi je životni put odveo kako na domaće, tako i na velike holivudske filmske setove, na kojima se sada brine o svakom detalju izgleda glumaca.



''Kada se radi filmove i serije onda se radi karakter, čita se scenarij, izvuku se likovi, kontinuiteti i onda se baš radi po scenariju karakter, napravi se nekakav karakter za glumca, ima svega, perika, protetike, ako je neka borba, onda rana i krvi. Kad sam došla recimo prvi put na veću stranu produkciju bilo nas je recimo 300 dok na domaćoj produkciji kad se radi nekakav film ili serija bude od 30 do 70 ljudi, kao neka manja ekipa'', ispričala je Morana Tkalec.



Kao vizažist i frizer radila je na brojnim domaćim projektima kao što su Zora Dubrovačka, Kud puklo da puklo, TLZP, Supertalent, no oni možda najuzbudljiviji trenuci, naravno, vezani su uz upoznavanje hollywoodskih legendi. Zato nismo odoljeli ispitati kakve su svjetske glumačke face, kad nisu pred kamerama.



''Po mojem iskustvu stvarno su većina genijalni, i naši i strani, nemam što za reći. Pogotovo ove zvijezde koje su baš zvijezde te su još manje komplicirane. Netko se zna nekad bunit recimo jer hoće si bit lijep a nije mu baš da u toj sceni mora bit lijep'', kaže Morana.



Na snimanju filma Tin Soldier u Grčkoj dobila je priliku na kojoj bi joj mnogi pozavidjeli, raditi sa Scottom Eastwoodom, sinom legendarnog Clinta Eastwooda, kao i neponovljivim Robertom DeNirom.



Jaime Foxx je stvarno bio prekul isto kao Robert DeNiro, priča sa svima, nema veze jel neki statist, sjedne i priča sa svima kao svaka druga osoba. Rita Ora me isto impresionirala jer nju smo mi radili i baš je bila super cijelo vrijeme'', kaže Morana.



A britanska glumačka zvijezda Kate Beckinsale, koja je prošle godine u Zagrebu snimala akcijski film Canary Black, slučajno je završila baš u Moraninim rukama.



''Prvi dan snimanja mi dođemo na set i njezin frizer kako smo se morali testirat na kovid, ispalo je da je njezin frizer pozitivan, i sad što ćemo, ništa, ja sam preuzela Kate, ali to je bilo samo na par sati, bila je genijalna, kasnije smo došli kod nje u trailer i jako mi se zahvaljivala i rekla znam da to nije lako tako preuzet nekog, puno ti hvala tako da to iskustvo s njom je bilo super'', kaže Morana.



Jer jedna od povlastica velikih imena jest osobni tim ljudi koji vas prati na svakom projektu.



''Kada si glumac nekog tako velikog kalibra i sad da se takav glumac svaki put stresira kad dolazi na neki novi projekt, tko će ga radit jer glumcima je to jako bitno kad se sjedne u stolac tko ga radi, kakva je ta osoba, kakva je energija, puno je tu faktora'', objasnila je Morana.



A što rade zvijezde kad sjednu u stolac za make-up?



''Netko dođe pa prolazi tekst, netko priča s nama, zeza se, pušta muziku, pleše tamo po trarileru, netko dođe pa čita tekst pa čuje da mi nešto pričamo zanimljivo pa se uključi, ima svega'', priča Morana.



Dok nam se na prvu čini da bismo drage volje u sekundi uskočili u njezine cipele, uvjerava nas, nije ništa tako glamurozno kako se čini.



''Svi misle malo dođeš, našminkaš, napraviš frizuru. Ne vide oni ovo kada tegliš opremu po planinama, u Lici i Istri, po brdima, trebaš ti doć do gore donjet sve te stvari i radit na plus 30 i po kiši, i svakakvim uvjetima, po snijegu. Kad smo radili Valhallu to je jako zahtjevan projekt jer ima puno perika, pletenica, krvi, masnica, moraju bit zmazani. Tad smo dolazili tri ili četiri sata prije nego što se treba bit na setu tako da ako se dobro sjećam u 3.30 ujutro su nam dolazili prvi ljudi, set bi počinjao u 6.00 u 18 navečer bi završili, i dok bi im skinuli perike i sve do 7 navečer'', ispričala je Morana.



Jer za čaroliju u kojoj uživamo u kinima ili svojim dnevnim boravcima pred malim ekranima, ne postoji jedan svemogući štapić, već cijelo more kreativaca sa stotinama vrlo moćnih make-up kistića.

