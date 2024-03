Samo godinu dana nakon što je obznanila da je gej, udala se za ženu koja je ljubav njezinog života

Jodie Foster na crvenom tepihu pojavila se sa suprugom Alexandrom Hedison, s kojom je već deset godina u braku.

Američka glumica Jodie Foster i njezina supruga Alex Hedison zablistale su na 96. dodjeli Oscara.

61-godišnja bivša dječja zvijezda i 54-godišnja fotografkinja svoju vezu su započele u listopadu 2013. godine, a u travnju ove godine proslavit će desetljeće bračne sreće.

Jodie je ukrala svu pažnju u svilenoj tamnoplavoj haljini koja je na donjem dijelu bila okupana sa šljokicama, a oko vrata joj je padao dugački šal koji je bio dio haljine.

Foster je svoj look iz španjolske luksuzne modne kuće dopunila nakitom Kwiat Diamonds i Leighton koji je odabrala stilistica Samantha McMillen.

S druge strane, Alex je nosila elegantnu dugačku crnu haljinu na jedno rame.

Inače, Jodie je već osvojila Oscara za svoje uloge u filmovima "The Accused" (1989) i "Silence of the Lambs" (1992), a sada je Foster bila nominirana za najbolju sporednu glumicu za svoju ulogu trenerice plivanja Bonnie Stoll u filmu "Nyad".

Podsjećamo, Alexandra je prethodno bila u vezi s komičarkom Ellen DeGeneres, a Jodie je bila u vezi sa Cydney Bernard od 1993. do 2003., s kojom dijeli dva sina koje je posvojila, Charlesa i Kita.

Jodie je tek 2013. godine na dodjeli Zlatnih globusa javno priznala svoju seksualnu orijentaciju, a već sljedeće godine udala se za Alexandru.

Glumica, koja je najpoznatija je po ulozi u kultnom trileru "Kad jaganjci utihnu", 2013. godine učinila je hrabar potez priznavši javno da je gej iako su to već svi znali u Hollywoodu i šire.

"Večeras imam jednu izjavu zbog koje sam nervozna. Ja sam… sama", isprva se našalila Jodie. No onda je rekla ono što je javnost znala, a ona je ranije odbijala izjasniti se o tome. To je svoje pravilo prekršila kada je primajući nagradu za životno djelo Cecil B. DeMille zahvalila na svemu svojoj bivšoj tadašnjoj dugogodišnjoj partnerici Cydney Bernard.

