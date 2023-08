Od prerane smrti Tomislava Ivčića prošlo je 30 godina, ali njegovi hitovi i dalje bude emocije: "Kao da je vrijeme stalo"

"Tomislav Ivčić… 30 godina nakon" koncert je kojim se slavila ostavština prerano preminulog glazbenika. Zadar je disao i pjevao kao jedno, a izvođači su publiku ponovno posjetili na evergreene koji i dan danas bude emocije. Doris Dragović, Marina Tomašević, Mladen Grdović, Tomislav Bralić samo su neki od glazbenih kolega koji su pjesmom slavili Tomislava Ivčića. Detalje u prilogu IN Magazina donosi Hrvoje Krolo.

"Silvija", "Ne plači majko", "Kalelarga", "Gorka rijeka", "Gdje si sad moj anđele", samo su neke od pjesama koje su oživjele uspomenu na prerano preminulog glazbenika Tomislava Ivčića. I nakon 30 godina, njegove se pjesme pjevaju s istim žarom i emocijom.



"Kao da je vrijeme stalo. Pogotovo u jednom trenutku kad sam pjevala to su takve emocije išle, toliko uspomena, toliko detalja, naprosto mi je zrak falio. Bez obzira što smo surađivali i bili prijatelji, čovjek se sjeti koliko je tu lijepih pjesama i hitova", izjavila je Marina Tomašević.



"Lijepo je što smo se sjetili, lijepo je zbog obitelji, lijepo je zbog Zadra, zbog dalmatinske pjesme jer ovaj grad zaslužuje takvu pjesmu i neka se pjeva. Lijepo je čuti da ljudi pjevaju tvoje pjesme i dok si živ, a kad pođeš jedan dan možeš reći sebi – ostat će nešto iza mene", dodao je Tomislav Bralić.



"Veliki pjevač, ostavio je trag u dalmatinskoj pismi. Dotaknuo je puno toga i mene isto svojim divnim tekstovima i pjesmama koje su jako, jako divne. Jedna dalmatinski pjevač koji je postao uzor", zaključio je Tedi Spalato.

Tomislav je za života napisao preko 200 pjesama i tekstova te snimio 23 albuma koji su prodani u 2 i pol milijuna primjeraka. Hrvatska glazbena scena jednostavno je nezamisliva bez njegovog pečata koji je ostavio za sve nas.



"Svi su mislili da je on bio strog, ali on je bio karakteran čovjek, a imao je srce i dušu tako mekanu. Bio je principijalan. Stvarali smo zajedno. Najviše što smo napravili "Duo peglu“ smo snimili i prodali u nevjerojatnih 450.000 primjeraka "Mi imamos mnogos problemos", prisjetio se Mladen Grdović.



Mladen za svoga prijatelja ima samo riječi hvale, a na pozornici su zapjevali i mlađi izvođači koji nažalost nisu imali čast poznavati ovog velikog glazbenika.



"Ja sam se rodio 9.3., a on je preminuo 4.3. znači 5 dana razlike i 30 godina, a prije 30 godina su moji roditelji plesali prvi ples na pjesmu "Najljepša si“. To su sve toliko velike pjesme i vječne i on je jednostavno velikan hrvatske glazbe i meni je čast i sreća da uopće mogu biti prisutan", izjavio je Matija Cvek.



"Odrasla sam malo dalje od Dalmacije, ali sve su pjesme došle i do mene i bile dio mog kućanstva i baš sam ponosna što sam dobila poziv bit s ovim svim nevjerojatnim izvođačima večeras. Tomislav Ivčić je svuda u Hrvatskoj, ali ovdje nešto posebno. Oličenje je domaće glazbe i tradicije i Hrvatske", izjavila je Mia Dimšić.



Prelijepa večer, prepuna uspomena, pjesme i emocija još jednom je pokazala kako dobra glazba zaborava nema, a svi se slažu u jednome da bi ovakvi koncerti trebali prijeći u tradiciju.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Nekad i sad Uskoro bivši muž Britney Spears nekad nije ovako izgledao, evo što je promijenio na sebi: "Bili su vidljivi znakovi truleži i propadanja"

1/39 >> Pogledaji ovu galeriju +34 Celebrity Severinu zbog kratke haljinice s prorezom na grudima nitko nije prestao gledati, istaknula je svoje glavne adute!